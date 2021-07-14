КПРФ отказалась от «Народного референдума» в поддержку своих инициатив

КПРФ отказалась от массового офлайн-опроса о поддержке партийных инициатив – так называемого «Народного референдума». Об этом сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Партия традиционно запускала «референдум» перед выборами в Госдуму, в частности, в 2011 и 2016 гг. В 2011 г. на «Народный референдум» выносили семь тем, в том числе о национализации природных ресурсов и сохранении возраста выхода на пенсию.