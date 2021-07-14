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КПРФ отказалась от «Народного референдума» в поддержку своих инициатив

Думская оппозиция не стала проводить фоновых кампаний перед выборами в Госдуму
Варвара Григорьева Дарья Макеева
Любой сбор подписей важен для последующей мобилизации, поскольку работает на создание базы сторонников, которые потом голосуют за партию и ее кандидатов /Андрей Гордеев / Ведомости

КПРФ отказалась от массового офлайн-опроса о поддержке партийных инициатив – так называемого «Народного референдума». Об этом сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Партия традиционно запускала «референдум» перед выборами в Госдуму, в частности, в 2011 и 2016 гг. В 2011 г. на «Народный референдум» выносили семь тем, в том числе о национализации природных ресурсов и сохранении возраста выхода на пенсию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных