Кандидатам от КПРФ на выборах в Госдуму нашли спойлеров-однофамильцев«Коммунисты России» выставили таких людей в семи столичных округах
Партия «Коммунисты России» выставила «именных» спойлеров кандидатам от КПРФ в семи из 15 московских округов на выборах в Госдуму. Три кандидата – однофамильцы кандидатов от КПРФ. В Орехово-Борисовском округе Виталий Петров (КПРФ) будет соперничать с Василием Петровым («Коммунисты России»), а в Черемушкинском округе против Николая Волкова (КПРФ) идет Алексей Волков («Коммунисты России»). «Коммунисты России» выставили и полного тезку депутата Госдумы, первого секретаря Мосгоркома КПРФ Валерия Рашкина – однако если «настоящий» Рашкин идет в Бабушкинском округе, то «коммунист России» Валерий Рашкин выставился в Люблинском округе. Валерий Рашкин от КПРФ шел в Госдуму в этом округе в 2016 г., но победу здесь одержал единоросс Петр Толстой.
Еще в четырех округах «Коммунисты России» выставили кандидатов с похожими фамилиями. В Перовском округе Сергей Курганский (КПРФ) будет соперничать с Юрием Кургановым («Коммунисты России»), в Ховринском округе против Ивана Ульянченко (КПРФ) пойдет Илья Ульянов («Коммунисты России»). В Нагатинском округе соперницей Анастасии Удальцовой (КПРФ) будет Анна Удалова («Коммунисты России»), а в Чертановском округе против Михаила Таранцова (КПРФ) выдвигается Леонид Таращанский («Коммунисты России»).
Выдвижение этих кандидатов «Ведомостям» подтверждает лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, но говорит, что «это КПРФ выдвигает спойлеров». Он считает, что у его партии кандидаты сильнее, чем у КПРФ. По его словам, «Волков и Петров – популярные русские фамилии», а эти кандидаты давно работают в округах. «Если бы мы знали, что они выставят однофамильцев наших кандидатов, то изменили бы расстановку», – говорит Сурайкин. Но все было не так.
Съезд партии Геннадия Зюганова, на котором определились кандидаты и округа, прошел 26 июня. Съезды «Коммунистов России» проходили в несколько этапов: 27 апреля, 30 июня, 1 июля, 7 июля, и лишь на последнем были выдвинуты одномандатники, в том числе однофамильцы кандидатов от КПРФ и кандидаты с похожими фамилиями. Это время могло потребоваться «Коммунистам России» на поиск однофамильцев, считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его мнению, «Коммунисты России» изначально создавались как партия-спойлер, мимикрирующая под КПРФ: «У них схожее название, эмблема партии и выдвигают людей с такими же фамилиями, как наши кандидаты». Он напоминает, что спойлеры КПРФ стали появляться еще в начале 2000-х, когда «в Рязани выдвинули кандидата Светлану Кпрф, которую заставили сменить фамилию».