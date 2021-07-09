Кандидатам от КПРФ на выборах в Госдуму нашли спойлеров-однофамильцев

Съезд партии Геннадия Зюганова, на котором определились кандидаты и округа, прошел 26 июня. Съезды «Коммунистов России» проходили в несколько этапов: 27 апреля, 30 июня, 1 июля, 7 июля, и лишь на последнем были выдвинуты одномандатники, в том числе однофамильцы кандидатов от КПРФ и кандидаты с похожими фамилиями. Это время могло потребоваться «Коммунистам России» на поиск однофамильцев, считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его мнению, «Коммунисты России» изначально создавались как партия-спойлер, мимикрирующая под КПРФ: «У них схожее название, эмблема партии и выдвигают людей с такими же фамилиями, как наши кандидаты». Он напоминает, что спойлеры КПРФ стали появляться еще в начале 2000-х, когда «в Рязани выдвинули кандидата Светлану Кпрф, которую заставили сменить фамилию».