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Больше четверти губернаторов последовали рекомендации Путина пообщаться с народом

Помогать с прямыми линиями им будет АНО «Диалог»
Варвара Григорьева Дарья Макеева
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после поручения президента успел провести прямую линию два раза /Лев Федосеев / ТАСС

На поручение президента Владимира Путина хотя бы раз в год общаться с народом напрямую отреагировали 24 губернатора, подсчитали «Ведомости»: они либо назначили, либо назначили и уже провели собственные прямые линии с гражданами своих регионов.

Последователи прямой линии

Во время своей прямой линии 30 июня Путин заявил, что «никому не помешает» общаться с гражданами напрямую. Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность задать вопрос первому лицу, в том числе региона, но и потому, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, сказал президент. 6 июля рекомендации Путина были оформлены в виде президентских поручений, на администрацию президента была возложена обязанность при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятий.

Среди первых региональных лидеров, которые последовали рекомендациям, оказался врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, которому в сентябре предстоит избрание губернатором. Он провел прямую линию 7 июля. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сделал это 8 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных