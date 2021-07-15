Больше четверти губернаторов последовали рекомендации Путина пообщаться с народом

Во время своей прямой линии 30 июня Путин заявил, что «никому не помешает» общаться с гражданами напрямую. Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность задать вопрос первому лицу, в том числе региона, но и потому, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, сказал президент. 6 июля рекомендации Путина были оформлены в виде президентских поручений, на администрацию президента была возложена обязанность при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятий.