Путин поручил губернаторам чаще общаться с народом

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прошедшей 30 июня прямой линии, среди которых рекомендация губернаторам не реже одного раза в год напрямую общаться с жителями своих регионов. Документ опубликован на сайте Кремля. Администрация президента может оказывать «технологическую и консультационную помощь» в организации подобных мероприятий. Главы субъектов должны предоставить отчет об исполнении поручения до 31 декабря и далее докладывать о его исполнении ежегодно.