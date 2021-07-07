Путин поручил губернаторам чаще общаться с народом

Путин поручил губернаторам чаще общаться с народомМногие из них уже это делают по крайней мере раз в год, подсчитали «Ведомости»
Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прошедшей 30 июня прямой линии, среди которых рекомендация губернаторам не реже одного раза в год напрямую общаться с жителями своих регионов. Документ опубликован на сайте Кремля. Администрация президента может оказывать «технологическую и консультационную помощь» в организации подобных мероприятий. Главы субъектов должны предоставить отчет об исполнении поручения до 31 декабря и далее докладывать о его исполнении ежегодно.
С 2015 г. мероприятия, похожие на общение Путина с народом (прямой эфир на ТВ, радио и в соцсетях с ответами на вопросы), как минимум один раз провели 60 действующих губернаторов, подсчитали «Ведомости». Среди них подмосковный губернатор Андрей Воробьев, омский – Александр Бурков (проводил в том числе прямую линию для детей), глава Ленобласти Александр Дрозденко.