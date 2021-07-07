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Путин поручил губернаторам чаще общаться с народом

Многие из них уже это делают по крайней мере раз в год, подсчитали «Ведомости»
Варвара Григорьева
Если все губернаторы начнут проводить прямые линии вслед за Путиным, это поможет «разгрузить федеральную власть и частично переложить ответственность ниже», считает один из политологов /Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прошедшей 30 июня прямой линии, среди которых рекомендация губернаторам не реже одного раза в год напрямую общаться с жителями своих регионов. Документ опубликован на сайте Кремля. Администрация президента может оказывать «технологическую и консультационную помощь» в организации подобных мероприятий. Главы субъектов должны предоставить отчет об исполнении поручения до 31 декабря и далее докладывать о его исполнении ежегодно.

С 2015 г. мероприятия, похожие на общение Путина с народом (прямой эфир на ТВ, радио и в соцсетях с ответами на вопросы), как минимум один раз провели 60 действующих губернаторов, подсчитали «Ведомости». Среди них подмосковный губернатор Андрей Воробьев, омский – Александр Бурков (проводил в том числе прямую линию для детей), глава Ленобласти Александр Дрозденко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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