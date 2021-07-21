Снятие возрастных ограничений во власти становится тенденцией

Снятие возрастных ограничений во власти становится тенденциейВслед за руководителями высших судов и генеральным прокурором продлен предельный возраст для пребывания на службе генералов армии
Президент Владимир Путин поздно вечером 19 июля внес в Госдуму поправки в ст. 49 закона о воинской обязанности и военной службе, которая устанавливает предельный возраст для пребывания на военной службе. Сейчас закон говорит о том, что предельный возраст для пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота составляет 65 лет, но он может быть продлен и до 70 лет.
Президентские поправки меняют порядок. С военнослужащими в звании маршала, генерала армии и адмирала флота можно будет заключать контракт и далее на срок, установленный решением главы государства. Необходимость продления контракта возникает в отдельных случаях с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В России нет ни одного маршала, но есть 54 генерала армии и два адмирала флота, подсчитали «Ведомости». Значительная часть людей с такими званиями занимают серьезные должности в силовых структурах, администрации президента, госкорпорациях и др. (см. график). Большинства из них президентская инициатива коснуться не должна.
Трем генералам армии уже исполнилось либо в ближайшее время исполнится 70 лет, но их работа сейчас не связана с военной службой. Это, в частности, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев (73 года), секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (70 лет) и заместитель гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев (69 лет).
Напрямую закон в случае его поддержки законодателями в ближайшее время может затронуть только одного генерала армии – директора ФСБ Александра Бортникова. Он достигнет предельного возраста пребывания на военной службе, а именно к такой относится служба в ФСБ, в ноябре 2021 г. После того как возрастные ограничения были сняты для руководителей других ключевых структур, началась проработка аналогичных вопросов применительно к спецслужбе, говорит бывший сотрудник ФСБ. Речь идет о намерении «сохранить стабилизатор в системе государственной безопасности России», которым является нынешний директор ФСБ, ведь Бортникова давно лично знает Путин и доверяет ему, добавляет собеседник.
Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно. В 2010 г. президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. сразу после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей. С генерального прокурора, которым на тот момент был Юрий Чайка, возрастные ограничения в 2015 г. сняли с подачи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 г. по инициативе Путина был снят предельный срок нахождения на службе для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, среди которых сотрудники администрации президента, включая ее руководителей.
Установление возрастных ограничений в 1990-е было связано не столько с юридической логикой руководителей новой России, сколько с психологической и политической после работы с советскими руководителями, говорит директор Центра политтехнологий Борис Макаренко. Изначально предельный возраст работы в законодательстве устанавливался в связи с тем, что выполнение определенных обязанностей требует повышенного внимания, говорит доктор юридических наук Илья Шаблинский. Первая отмена ограничений выглядела как специальные привилегии в рамках работы Конституционного суда для его председателя, а сейчас это принимает характер тенденции, говорит эксперт.
В подготовке статьи участвовали Александр Соколов и Максим Иванов