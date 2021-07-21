Снятие возрастных ограничений во власти становится тенденцией

Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно. В 2010 г. президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. сразу после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей. С генерального прокурора, которым на тот момент был Юрий Чайка, возрастные ограничения в 2015 г. сняли с подачи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 г. по инициативе Путина был снят предельный срок нахождения на службе для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, среди которых сотрудники администрации президента, включая ее руководителей.