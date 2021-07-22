Подмосковье закупает систему онлайн-трансляции с избирательных участков за 167 млн рублей

21 июля председатель Центризбиркома Элла Памфилова поставила точку в дискуссии о доступе граждан к онлайн-трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму. 19 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обжаловал в Верховный суд порядок видеотрансляции: ЦИК 14 июля разрешил доступ к эфиру с участков только с территории избирательных комиссий и из специальных центров общественного наблюдения.