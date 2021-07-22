Подмосковье закупает систему онлайн-трансляции с избирательных участков за 167 млн рублей

Подмосковье закупает систему онлайн-трансляции с избирательных участков за 167 млн рублейПредседатель ЦИК считает виртуальное наблюдение за выборами удовлетворением простого любопытства
21 июля председатель Центризбиркома Элла Памфилова поставила точку в дискуссии о доступе граждан к онлайн-трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму. 19 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обжаловал в Верховный суд порядок видеотрансляции: ЦИК 14 июля разрешил доступ к эфиру с участков только с территории избирательных комиссий и из специальных центров общественного наблюдения.
Обращение Рыбакова в суд Памфилова назвала «в какой-то степени подленьким» поступком. Она привела в пример Москву, где организация такого видеонаблюдения в течение трех суток (с 17 по 19 сентября) обошлась бы почти в 1 млрд руб., который должен пойти «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей».
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