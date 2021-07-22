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Подмосковье закупает систему онлайн-трансляции с избирательных участков за 167 млн рублей

Председатель ЦИК считает виртуальное наблюдение за выборами удовлетворением простого любопытства
Татьяна Исакова Варвара Григорьева
Элла Памфилова не рекомендовала регионам тратить много денег на то, чтобы люди смотрели, как проходит день голосования /Максим Стулов / Ведомости

21 июля председатель Центризбиркома Элла Памфилова поставила точку в дискуссии о доступе граждан к онлайн-трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму. 19 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обжаловал в Верховный суд порядок видеотрансляции: ЦИК 14 июля разрешил доступ к эфиру с участков только с территории избирательных комиссий и из специальных центров общественного наблюдения.

Обращение Рыбакова в суд Памфилова назвала «в какой-то степени подленьким» поступком. Она привела в пример Москву, где организация такого видеонаблюдения в течение трех суток (с 17 по 19 сентября) обошлась бы почти в 1 млрд руб., который должен пойти «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных