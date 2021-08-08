Американские бомбардировщики вряд ли помогут сдержать натиск талибов

6 августа, как передает агентство AFP, талибы без особого сопротивления заняли город Зарандж, столицу провинции Нимроз на юго-западе Афганистана недалеко от границы с Ираном, и выпустили из местной тюрьмы всех заключенных. 7 августа боевикам «Талибана» удалось, по сообщению BBC, захватить город Шибарган – столицу северной провинции Джаузджан на границе с Узбекистаном. Город является вотчиной маршала Рашида Дустума, одного из лидеров «Северного альянса» – группировки, противостоявшей талибам до 2001 г. Однако, даже несмотря на это, отстоять его от талибов не удалось. Наконец, 8 августа «Талибан» объявил о захвате Кундуза, центра одноименной провинции на границе с Таджикистаном, сообщил телеканал Al Arabiya. Впрочем, правительство Афганистана объявило, что армия предпринимает усилия с целью выбить талибов из Кундуза.