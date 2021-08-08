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Американские бомбардировщики вряд ли помогут сдержать натиск талибов

Им впервые удалось захватить центры провинций
Алексей Никольский
Правительственные войска Афганистана впервые с 2001 г. начали терять контроль над провинциальными центрами страны /АР

Вооруженные формирования запрещенного в России афганского движения «Талибан» начиная с 6 августа установили контроль над двумя административными центрами провинций. Это случилось впервые с 2001 г., когда коалиция во главе с США произвела интервенцию в Афганистан после терактов 11 сентября. 20 лет талибам не удавалось полностью захватить ни одного провинциального центра, но теперь они стремительно возвращают контроль над страной.

6 августа, как передает агентство AFP, талибы без особого сопротивления заняли город Зарандж, столицу провинции Нимроз на юго-западе Афганистана недалеко от границы с Ираном, и выпустили из местной тюрьмы всех заключенных. 7 августа боевикам «Талибана» удалось, по сообщению BBC, захватить город Шибарган – столицу северной провинции Джаузджан на границе с Узбекистаном. Город является вотчиной маршала Рашида Дустума, одного из лидеров «Северного альянса» – группировки, противостоявшей талибам до 2001 г. Однако, даже несмотря на это, отстоять его от талибов не удалось. Наконец, 8 августа «Талибан» объявил о захвате Кундуза, центра одноименной провинции на границе с Таджикистаном, сообщил телеканал Al Arabiya. Впрочем, правительство Афганистана объявило, что армия предпринимает усилия с целью выбить талибов из Кундуза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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