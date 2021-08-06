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Учения в Средней Азии показали планы России на границе с Афганистаном

В случае обострения обстановки планируются операции авиации и спецназа
Алексей Никольский
Министерство обороны России

В случае нападений из Афганистана военная поддержка со стороны России Узбекистану и Таджикистану будет носить относительно ограниченный характер и заключаться в поставках вооружений, действиях авиации и спецназа. Переброски крупных контингентов Сухопутных войск при этом не планируются. Это следует из характера начавшихся совместных учений России с приграничными странами и заявлений официальных лиц, считают источники «Ведомостей», близкие к Минобороны.

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшилась в мае – июне после вывода большей части войск США и их союзников и наступления движения «Талибан» (запрещено в России), боевики которого взяли под контроль всю таджикско-афганскую и часть узбекско-афганской границы. До сих пор контратаки афганских правительственных сил, как и попытки договориться с «Талибаном», были безуспешны. Ранее российские официальные лица заявляли об отсутствии планов по переброске войск в Афганистан, но говорили о возможности военной поддержки Таджикистана и Узбекистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных