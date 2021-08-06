Учения в Средней Азии показали планы России на границе с Афганистаном

Учения в Средней Азии показали планы России на границе с АфганистаномВ случае обострения обстановки планируются операции авиации и спецназа
В случае нападений из Афганистана военная поддержка со стороны России Узбекистану и Таджикистану будет носить относительно ограниченный характер и заключаться в поставках вооружений, действиях авиации и спецназа. Переброски крупных контингентов Сухопутных войск при этом не планируются. Это следует из характера начавшихся совместных учений России с приграничными странами и заявлений официальных лиц, считают источники «Ведомостей», близкие к Минобороны.
Ситуация в Афганистане стремительно ухудшилась в мае – июне после вывода большей части войск США и их союзников и наступления движения «Талибан» (запрещено в России), боевики которого взяли под контроль всю таджикско-афганскую и часть узбекско-афганской границы. До сих пор контратаки афганских правительственных сил, как и попытки договориться с «Талибаном», были безуспешны. Ранее российские официальные лица заявляли об отсутствии планов по переброске войск в Афганистан, но говорили о возможности военной поддержки Таджикистана и Узбекистана.