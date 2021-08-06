Учения в Средней Азии показали планы России на границе с Афганистаном

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшилась в мае – июне после вывода большей части войск США и их союзников и наступления движения «Талибан» (запрещено в России), боевики которого взяли под контроль всю таджикско-афганскую и часть узбекско-афганской границы. До сих пор контратаки афганских правительственных сил, как и попытки договориться с «Талибаном», были безуспешны. Ранее российские официальные лица заявляли об отсутствии планов по переброске войск в Афганистан, но говорили о возможности военной поддержки Таджикистана и Узбекистана.