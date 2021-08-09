Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы

Грудинин в ВС утверждал, что с апреля 2017 г. он не являлся владельцем этой компании, так как все права на нее были переданы его другу, председателю совета акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» Сергею Хмельницкому. Хмельницкий, выступая в суде, подтвердил, что вступил во владение этой компанией в апреле 2017 г., но уже в ноябре 2018 г. принял решение ее закрыть, так как никаких фактических активов на ней не было, а ее сод ержание предполагало финансовую отчетность. Начальник правого управления аппарата ЦИК Олег Лисицин в ответ на это предположил, что акт передачи Грудининым этих акций Хмельницкому был оформлен задним числом.