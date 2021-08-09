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Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы

Верховный суд признал решение ЦИК законным
Константин Гликин
Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы /Евгений Разумный / Ведомости

Решение Центризбиркома (ЦИК), который 24 июля снял с выборов экс-кандидата в президенты от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина, Верховный суд (ВС) 9 августа оставил в силе. КПРФ на предвыборном съезде 24 июня выдвинула Грудинина в Госдуму, он занял 3-ю строчку в общефедеральной части списка.

По обращению экс-супруги Грудинина Ирины ЦИК попросил Генпрокуратуру и ФНС предоставить информацию, правда ли у выдвиженца КПРФ есть акции офшорной компании Bontro, зарегистрированной в Белизе. Также представитель Грудининой сообщал ЦИК 24 июля, что по итогам процесса о разделе имущества он оказался собственником 16 667 акций Bontro: соответствующее решение суда было вынесено в апреле 2019 г.

Грудинин в ВС утверждал, что с апреля 2017 г. он не являлся владельцем этой компании, так как все права на нее были переданы его другу, председателю совета акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» Сергею Хмельницкому. Хмельницкий, выступая в суде, подтвердил, что вступил во владение этой компанией в апреле 2017 г., но уже в ноябре 2018 г. принял решение ее закрыть, так как никаких фактических активов на ней не было, а ее сод ержание предполагало финансовую отчетность. Начальник правого управления аппарата ЦИК Олег Лисицин в ответ на это предположил, что акт передачи Грудининым этих акций Хмельницкому был оформлен задним числом.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина отметила, что в ЦИК руководствовались в своем отказе в регистрации кандидату в депутаты Госдумы пояснением Генпрокуратуры. Надзорное ведомство получило ответы от властей Белиза о том, что Грудинин до сих пор числится акционером Bontro, сказала она. Во время бракоразводного процесса (завершился в апреле 2019 г.) Грудинин не имел права отчуждать часть своего имущества в пользу третьих лиц, а значит, и принимать решение о ликвидации компании. Генпрокуратура представила ЦИК решение ВС Белиза, который в 2020 г. восстановил компанию Bontro, признав незаконность ее ликвидации.

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Грудинин ссылался на то, что в суд не представлены официально заверенные документы из Белиза, а продемонстрированные копии «мог сделать десятиклассник». Кроме того, по законам Белиза восстановить ликвидированную компанию невозможно, а о записанном на него офшоре он узнал в ЦИК.

После судебного заседания председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК давлением на всех коммунистов страны. Грудинин пообещал обжаловать решение в апелляционной коллегии ВС.

Юрист Роман Смирнов считает, что шансы на положительный исход дела в российской юрисдикции для Грудинина невелики. После решения суда КПРФ не сможет использовать Грудинина на предвыборных плакатах КПРФ, так как в агитации могут быть использованы лишь участники выборов, добавляет Смирнов. Использовать можно высказывания экс-кандидата как физического лица, отмечает юрист. Тема Грудинина ранее не была в партии на первом плане, говорит политолог Константин Калачев. Сам Грудинин может остаться немаловажным лицом кампании и продолжить агитировать за КПРФ, указывает он. От позиции КПРФ по отношению к Грудинину зависит то, как партию воспримет ее избиратель.

В подготовке статьи участвовала Лада Бахаева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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