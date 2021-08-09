Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы

Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов ГосдумыВерховный суд признал решение ЦИК законным
Решение Центризбиркома (ЦИК), который 24 июля снял с выборов экс-кандидата в президенты от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина, Верховный суд (ВС) 9 августа оставил в силе. КПРФ на предвыборном съезде 24 июня выдвинула Грудинина в Госдуму, он занял 3-ю строчку в общефедеральной части списка.
По обращению экс-супруги Грудинина Ирины ЦИК попросил Генпрокуратуру и ФНС предоставить информацию, правда ли у выдвиженца КПРФ есть акции офшорной компании Bontro, зарегистрированной в Белизе. Также представитель Грудининой сообщал ЦИК 24 июля, что по итогам процесса о разделе имущества он оказался собственником 16 667 акций Bontro: соответствующее решение суда было вынесено в апреле 2019 г.
Грудинин в ВС утверждал, что с апреля 2017 г. он не являлся владельцем этой компании, так как все права на нее были переданы его другу, председателю совета акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» Сергею Хмельницкому. Хмельницкий, выступая в суде, подтвердил, что вступил во владение этой компанией в апреле 2017 г., но уже в ноябре 2018 г. принял решение ее закрыть, так как никаких фактических активов на ней не было, а ее сод ержание предполагало финансовую отчетность. Начальник правого управления аппарата ЦИК Олег Лисицин в ответ на это предположил, что акт передачи Грудининым этих акций Хмельницкому был оформлен задним числом.
Секретарь ЦИК Наталья Бударина отметила, что в ЦИК руководствовались в своем отказе в регистрации кандидату в депутаты Госдумы пояснением Генпрокуратуры. Надзорное ведомство получило ответы от властей Белиза о том, что Грудинин до сих пор числится акционером Bontro, сказала она. Во время бракоразводного процесса (завершился в апреле 2019 г.) Грудинин не имел права отчуждать часть своего имущества в пользу третьих лиц, а значит, и принимать решение о ликвидации компании. Генпрокуратура представила ЦИК решение ВС Белиза, который в 2020 г. восстановил компанию Bontro, признав незаконность ее ликвидации.
Грудинин ссылался на то, что в суд не представлены официально заверенные документы из Белиза, а продемонстрированные копии «мог сделать десятиклассник». Кроме того, по законам Белиза восстановить ликвидированную компанию невозможно, а о записанном на него офшоре он узнал в ЦИК.
После судебного заседания председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК давлением на всех коммунистов страны. Грудинин пообещал обжаловать решение в апелляционной коллегии ВС.
Юрист Роман Смирнов считает, что шансы на положительный исход дела в российской юрисдикции для Грудинина невелики. После решения суда КПРФ не сможет использовать Грудинина на предвыборных плакатах КПРФ, так как в агитации могут быть использованы лишь участники выборов, добавляет Смирнов. Использовать можно высказывания экс-кандидата как физического лица, отмечает юрист. Тема Грудинина ранее не была в партии на первом плане, говорит политолог Константин Калачев. Сам Грудинин может остаться немаловажным лицом кампании и продолжить агитировать за КПРФ, указывает он. От позиции КПРФ по отношению к Грудинину зависит то, как партию воспримет ее избиратель.
В подготовке статьи участвовала Лада Бахаева