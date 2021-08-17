«Единая Россия» хочет видеть Владимира Путина главным гостем своего предвыборного съезда

Приезд президента на съезд «Единой России» – это важно для мотивации партийцев и избирателей, считает политолог Борис Макаренко: «Все знают, что «Единая Россия» – партия Путина, но дополнительная демонстрация этого и появление президента на съезде должны это еще раз подтвердить. Он уже говорил в этом году слова в поддержку партии, но от него ждут их еще». Невозможно замерить, как поддержка президента повлияет на избирателей, но это укрепит мотивацию как верного партийного электората, так и сомневающихся, говорит эксперт: «Рейтинги президента выше партийных, поэтому есть много людей, которые поддерживают Путина, но не обязательно готовы голосовать за «Единую Россию». Что касается программ партий, то они интересны прежде всего политизированным избирателям, хотя и важны как набор идей, предложений и обещаний, добавляет Макаренко.