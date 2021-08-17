«Единая Россия» хочет видеть Владимира Путина главным гостем своего предвыборного съезда

«Единая Россия» хочет видеть Владимира Путина главным гостем своего предвыборного съездаОн может обсудить с партийцами их программу
Президент Владимир Путин может принять личное участие во втором этапе предвыборного съезда «Единой России», который пройдет 24 августа и на котором примут ее предвыборную программу. О том, что в партии ждут визита Путина, «Ведомостям» рассказали четыре человека в «Единой России». Президент принимал участие в первом этапе съезда партии, который проходил 19 июня и на котором были утверждены списки кандидатов партии на выборы в Госдуму.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, примет ли президент участие в съезде «Единой России». Пресс-служба партии также не ответила на вопрос, ожидают ли в «Единой России» приезда Путина на съезд.
По закону о выборах депутатов Госдумы партия обязана не позднее чем за 20 дней до выборов, которые назначены на 19 сентября, опубликовать предвыборную программу и представить в Центризбирком. Крайний срок, в который «Единая Россия» может утвердить программу, – 30 августа.
О чем люди говорили единороссам
Последний месяц партийцы собирали предложения в так называемую «народную программу» через специальный сайт, на отчетных встречах депутатов с избирателями, на мероприятиях, которые проводили кандидаты. Всего на этом сайте заполнили 3,3 млн анкет 857 000 человек (анкеты были, в частности, по 11 направлениям, один человек мог заполнить анкету по нескольким темам).
Больше всего предложений поступило по направлению «благосостояние» – 6,1 млн ответов было получено на вопросы анкеты этой тематики. В частности, были вопросы о том, как улучшить демографическую ситуацию, что должно быть в программе мер поддержки семьи, что нужно делать для поддержки пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, как повысить качество жизни детей-сирот, какой должна быть молодежная политика. На втором месте по количеству ответов – темы здравоохранения (3,5 млн ответов) и образования и науки (2,3 млн ответов). Также от избирателей на сайт единороссов поступило более 580 000 предложений по восьми направлениям – больше всего по развитию экономики (160 003 предложения) и благосостоянию (94 452 предложения).
Зачем столько съездов
Два этапа съезда изначально были частью предвыборной стратегии партии, сказал «Ведомостям» координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 16 августа состоялась жеребьевка партий по определению их места в избирательном бюллетене, на этой неделе будут разыграны эфиры для дебатов. Со следующей недели кампания войдет в активную фазу у всех партий.
Представители «Единой России» последний месяц обсуждали с избирателями в разных форматах предложения для программы партии, поэтому такой съезд позволит начать активную фазу кампании, говорит Костин. Съезд парламентской партии всегда вызывает интерес у ее сторонников, а также у тех, кто допускает для себя голосование за партию.
Приезд президента на съезд «Единой России» – это важно для мотивации партийцев и избирателей, считает политолог Борис Макаренко: «Все знают, что «Единая Россия» – партия Путина, но дополнительная демонстрация этого и появление президента на съезде должны это еще раз подтвердить. Он уже говорил в этом году слова в поддержку партии, но от него ждут их еще». Невозможно замерить, как поддержка президента повлияет на избирателей, но это укрепит мотивацию как верного партийного электората, так и сомневающихся, говорит эксперт: «Рейтинги президента выше партийных, поэтому есть много людей, которые поддерживают Путина, но не обязательно готовы голосовать за «Единую Россию». Что касается программ партий, то они интересны прежде всего политизированным избирателям, хотя и важны как набор идей, предложений и обещаний, добавляет Макаренко.
Важно и то, как будет выглядеть программа, ведь если люди увидят, что их предложений не будет в программе, это может вызвать негативный эффект, отмечает Костин.