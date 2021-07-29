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«Единая Россия» намерена провести программный съезд 24 августа

Это должно мобилизовать партийных сторонников
Елена Мухаметшина
В «Единой России» считают, что перед выборами съезды лишними не бывают /Евгений Разумный / Ведомости

Второй этап предвыборного съезда «Единая Россия» проведет менее чем за месяц до выборов депутатов Госдумы. На данный момент обсуждается его проведение во вторник, 24 августа. Об этом «Ведомостям» сказали четверо собеседников в партии. Еще один собеседник говорит, что обсуждалось проведение и 22 августа. На второй части съезда будет утверждена предвыборная программа партии, для которой сейчас единороссы собирают предложения от избирателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», примет ли участие Владимир Путин во втором этапе съезда партии.

Как правило, Путин такие мероприятия не пропускает. Он был на первой части предвыборного съезда «Единой России» 19 июня, на которой были выдвинуты списки кандидатов партии в депутаты Госдумы. Президент выступал первым и представил единороссам людей, которые поведут партию на выборы. Председатель «Единой России», бывший глава правительства Дмитрий Медведев список не возглавил, вместо него в общефедеральную пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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