«Единая Россия» намерена провести программный съезд 24 августа

Второй этап предвыборного съезда «Единая Россия» проведет менее чем за месяц до выборов депутатов Госдумы. На данный момент обсуждается его проведение во вторник, 24 августа. Об этом «Ведомостям» сказали четверо собеседников в партии. Еще один собеседник говорит, что обсуждалось проведение и 22 августа. На второй части съезда будет утверждена предвыборная программа партии, для которой сейчас единороссы собирают предложения от избирателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», примет ли участие Владимир Путин во втором этапе съезда партии.