СКР предложил улучшить порядок работы по налоговым преступлениям

СКР предложил улучшить порядок работы по налоговым преступлениямВедомство хочет наладить предварительное взаимодействие с налоговиками
Следственный комитет России (СКР) подготовил поправки в ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые призваны уточнить процедуру возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям (ст. 198–199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ) и наладить связанное с этим межведомственное взаимодействие. Законопроект размещен на портале для обсуждения проектов нормативных правовых актов.
Одно из основных предложений СКР связано с подготовкой четкого регламента взаимодействия между органами дознания (готовит предварительный расчет недоимки по налогам и сборам), следователями и налоговыми органами на ранней стадии уголовного производства. Орган дознания после поступления информации о предполагаемом преступлении должен передавать данные следователю, а тот – обращаться в налоговые органы для подтверждения этих данных.
СКР предложил заложить в ст. 144 УПК необходимость разработки межведомственного нормативного правового акта, в котором будут четко прописаны полномочия и порядок действий этих сторон. К примеру, объем материалов, которые орган дознания должен подготовить для передачи следователю с целью возбуждения уголовного дела, регламент оценки этих материалов самим следователем, формулу предварительного расчета недоимки и т. д.
346 человек
осуждено за налоговые преступления в 2020 г., по данным Судебного департамента при Верховном суде
Законопроект призван устранить «правовой диссонанс» между позициями разных госорганов при расчете размера недоимки, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Расчет недоимки, произведенный органами дознания, часто «крайне отличается» от расчетов налоговых органов, рассказал Горбунов: «Это в том числе бывает, когда обжалуется решение налогового органа о привлечении к фискальной ответственности, а параллельно идет следствие и рассчитывает свою сумму».
Законопроект также обязывает следователя направлять уведомление о возбуждении уголовного дела и материалы к нему в Фонд социального страхования и в налоговый орган, чтобы синхронизировать разные позиции и исключить расхождения по суммам недоимки.
Сейчас механизм взаимодействия разных ведомств по налоговым нарушениям детально не регламентирован, подтверждает руководитель направления «Досудебное разрешение налоговых споров» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иванова. Совершенствование порядка рассмотрения сообщений о преступлениях может помочь «избежать ошибок и последствий, которые могут затронуть в том числе и невинных налогоплательщиков», повысить прозрачность процессов и ускорить принятие решений, считает Иванова.
Более четкие правила взаимодействия также помогут ускорить сбор доказательств, которые могут быть положены в обвинение по уголовному делу, говорит адвокат, партнер коллегии адвокатов «Люди дела» Денис Зайцев. «И государству, и налогоплательщикам нужна большая четкость процедуры. На этапе согласования позиции между государственными органами будет понятно, выявили простое налоговое нарушение или уже есть основа для уголовного дела», – указывает он.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант называет очевидной необходимостью требование, чтобы орган дознания делал предварительный расчет налогового нарушения (недоимки): «Размер недоимки является и криминообразующим, и квалифицирующим признаком налоговых преступлений. Одни материалы оперативно-розыскной деятельности [которые собирает следователь] без такого расчета не могут свидетельствовать о наличии признаков преступления».
При этом, обращает внимание Клювгант, органы дознания могут быть заинтересованы в возбуждении уголовных дел по их материалам, поскольку это важный показатель «выявленных преступлений». Он считает разумным порядок, при котором аналогичные дела возбуждались только по материалам налогового органа: «В них помимо прочего всегда содержались и расчет недоимки, и его обоснование».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов