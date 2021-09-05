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СКР предложил улучшить порядок работы по налоговым преступлениям

Ведомство хочет наладить предварительное взаимодействие с налоговиками
Анна Нараева Ольга Агеева
Ведомство Александра Бастрыкина хочет улучшить взаимодействие с ответственными коллегами по вопросам выявления налоговых преступлений / Сергей Гунеев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) подготовил поправки в ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые призваны уточнить процедуру возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям (ст. 198–199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ) и наладить связанное с этим межведомственное взаимодействие. Законопроект размещен на портале для обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Одно из основных предложений СКР связано с подготовкой четкого регламента взаимодействия между органами дознания (готовит предварительный расчет недоимки по налогам и сборам), следователями и налоговыми органами на ранней стадии уголовного производства. Орган дознания после поступления информации о предполагаемом преступлении должен передавать данные следователю, а тот – обращаться в налоговые органы для подтверждения этих данных.

СКР предложил заложить в ст. 144 УПК необходимость разработки межведомственного нормативного правового акта, в котором будут четко прописаны полномочия и порядок действий этих сторон. К примеру, объем материалов, которые орган дознания должен подготовить для передачи следователю с целью возбуждения уголовного дела, регламент оценки этих материалов самим следователем, формулу предварительного расчета ­недоимки и т. д.

346 человек

осуждено за налоговые преступления в 2020 г., по данным Судебного департамента при Верховном суде

Законопроект призван устранить «правовой диссонанс» между позициями разных госорганов при расчете размера недоимки, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Расчет недоимки, произведенный органами дознания, часто «крайне отличается» от расчетов налоговых органов, рассказал Горбунов: «Это в том числе бывает, когда обжалуется решение налогового органа о привлечении к фискальной ответственности, а параллельно идет следствие и рассчитывает свою сумму».

Законопроект также обязывает следователя направлять уведомление о возбуждении уголовного дела и материалы к нему в Фонд социального страхования и в налоговый орган, чтобы синхронизировать разные позиции и исключить расхождения по суммам недоимки.

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Сейчас механизм взаимодействия разных ведомств по налоговым нарушениям детально не регламентирован, подтверждает руководитель направления «Досудебное разрешение налоговых споров» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иванова. Совершенствование ­порядка рассмотрения сообщений о преступлениях может помочь «избежать ошибок и последствий, которые могут затронуть в том числе и невинных налогоплательщиков», повысить прозрачность процессов и ускорить принятие решений, считает Иванова.

Более четкие правила взаимодействия также помогут ускорить сбор доказательств, которые могут быть положены в обвинение по уголовному делу, говорит ­адвокат, партнер коллегии адвокатов «Люди дела» Денис Зайцев. «И государству, и налогоплательщикам нужна большая четкость процедуры. На этапе согласования позиции между государственными органами будет понятно, выявили простое налоговое нарушение или уже есть основа для уголовного дела», – указывает он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант называет очевидной необходимостью требование, чтобы орган дознания делал предварительный расчет налогового нарушения (недоимки): «Размер недо­имки является и криминообразующим, и квалифицирующим ­признаком налоговых преступлений. Одни материалы оперативно-розыскной деятельности [которые собирает следователь] без такого расчета не могут свидетельствовать о наличии признаков преступления».

При этом, обращает внимание Клювгант, органы дознания могут быть заинтересованы в возбуждении уголовных дел по их материалам, поскольку это важный показатель «выявленных преступлений». Он считает разумным порядок, при котором аналогичные дела возбуждались только по материалам налогового органа: «В них помимо прочего всегда содержались и расчет недоимки, и его обоснование».

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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