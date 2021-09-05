СКР предложил улучшить порядок работы по налоговым преступлениям

При этом, обращает внимание Клювгант, органы дознания могут быть заинтересованы в возбуждении уголовных дел по их материалам, поскольку это важный показатель «выявленных преступлений». Он считает разумным порядок, при котором аналогичные дела возбуждались только по материалам налогового органа: «В них помимо прочего всегда содержались и расчет недоимки, и его обоснование».