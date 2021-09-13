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Голосование под врачебным присмотром

Элла Памфилова считает, что в красных зонах ковидных больниц посторонним слишком опасно
Максим Иванов Анна Киселева Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила журналистам, что во время выборов 17–19 сентября на специальные избирательные участки, которые создадут в ковидных больницах, не будут допускать наблюдателей. По ее словам, это опасно для самих людей. «Те же активные больные, которые голосуют, могут самоорганизоваться, друг за другом могут наблюдать», – сказала она.

В условиях пандемии коронавируса в России уже проводилось общероссийское голосование по Конституции летом 2020 г., но тогда участки в ковидных больницах не создавались. Собеседник «Ведомостей» в ЦИК объяснял это тем, что летом 2020 г. уровень заболеваемости составлял всего 6000–7000 человек в сутки. Сейчас он доходит до 18 500 по России, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. Предложений по организации таких участков, где избирателями будут сами пациенты, а врачи – сотрудниками избирательных комиссий, немного, но они есть, сказал собеседник. После общероссийского голосования ЦИК столкнулся с жалобами на невозможность проголосовать в красной зоне, сказал близкий к комиссии собеседник. Теперь ЦИК прислушался к обращениям людей: «Сейчас ЦИК дает возможность, чтобы право голоса пациентов было реализовано».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных