Голосование под врачебным присмотром

В условиях пандемии коронавируса в России уже проводилось общероссийское голосование по Конституции летом 2020 г., но тогда участки в ковидных больницах не создавались. Собеседник «Ведомостей» в ЦИК объяснял это тем, что летом 2020 г. уровень заболеваемости составлял всего 6000–7000 человек в сутки. Сейчас он доходит до 18 500 по России, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. Предложений по организации таких участков, где избирателями будут сами пациенты, а врачи – сотрудниками избирательных комиссий, немного, но они есть, сказал собеседник. После общероссийского голосования ЦИК столкнулся с жалобами на невозможность проголосовать в красной зоне, сказал близкий к комиссии собеседник. Теперь ЦИК прислушался к обращениям людей: «Сейчас ЦИК дает возможность, чтобы право голоса пациентов было реализовано».