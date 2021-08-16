ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Первые три номера в бюллетене заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. На четвертом и пятом месте — партия «Новые люди» и «Единая Россия». На шестой строчке расположилась «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Седьмое место заняла партия «Яблоко». Далее по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», партия «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.