ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму
ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
Первые три номера в бюллетене заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. На четвертом и пятом месте — партия «Новые люди» и «Единая Россия». На шестой строчке расположилась «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Седьмое место заняла партия «Яблоко». Далее по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», партия «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.
Памфилова отметила, что ЦИК сделает «все возможное, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению граждан», и попросила представителей партий активнее готовить наблюдателей, чтобы они были «на всех участках».
Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября.