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ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Ведомости

ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Первые три номера в бюллетене заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. На четвертом и пятом месте — партия «Новые люди» и «Единая Россия». На шестой строчке расположилась «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Седьмое место заняла партия «Яблоко». Далее по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», партия «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Памфилова отметила, что ЦИК сделает «все возможное, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению граждан», и попросила представителей партий активнее готовить наблюдателей, чтобы они были «на всех участках».

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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