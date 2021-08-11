Среди новых партий выделились самые состоятельные

Центризбирком опубликовал декларации о доходах всех трех партий, впервые участвующих в выборах депутатов Госдумы: «Новых людей», «Зеленой альтернативы» и Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Больше всего заработали за 2020 г. кандидаты «Новых людей» – всего 5,02 млрд руб. Самый большой доход – 4,414 млрд руб. – показал основатель партии, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Вторым по величине дохода человеком списка стал предприниматель Амир Хамитов, который получил 194,8 млн руб. Он идет первым номером в подмосковной региональной группе «Новых людей».