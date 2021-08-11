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Среди новых партий выделились самые состоятельные

ЦИК опубликовал предвыборные декларации кандидатов в депутаты Госдумы
Константин Гликин
Среди партий – новичков на этих думских выборах больше всего заработали в 2020 г. кандидаты «Новых людей» – 5,02 млрд руб. В основном благодаря лидеру партии и владельцу Faberlic Алексею Нечаеву /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Центризбирком опубликовал декларации о доходах всех трех партий, впервые участвующих в выборах депутатов Госдумы: «Новых людей», «Зеленой альтернативы» и Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Больше всего заработали за 2020 г. кандидаты «Новых людей» – всего 5,02 млрд руб. Самый большой доход – 4,414 млрд руб. – показал основатель партии, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Вторым по величине дохода человеком списка стал предприниматель Амир Хамитов, который получил 194,8 млн руб. Он идет первым номером в подмосковной региональной группе «Новых людей».

Кандидаты «Зеленой альтернативы» суммарно заработали за 2020 г. 135 млн руб. Первый номер списка певица Виктория Дейнеко заработала 12,9 млн руб. Лидер партии Руслан Хвостов – 9,1 млн руб., он баллотируется в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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