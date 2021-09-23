Компенсация Австралии за отказ от французских подлодок превысит $1 млрд

Компенсация Австралии за отказ от французских подлодок превысит $1 млрдОднако потери французского ВПК могут быть еще больше
Исполнительный директор французской государственной судостроительной корпорации Naval Group Пьер Эрик Поммель сообщил французской газете Le Figaro, что в скором времени Австралии будет предъявлен счет в связи с разрывом контракта на строительство 12 подводных лодок стоимостью $66 млрд.
По словам Поммеля, неустойка может значительно превысить фактически понесенные французской стороной затраты на проектирование неатомных подводных лодок в размере более $1 млрд и включать в себя и будущие расходы, связанные с расходами на производственную инфраструктуру и перераспределение персонала, который должен был быть занят в программе. Французские предложения на рынке вооружений вообще всегда очень дорогие, а французские компании негибкие, если не сказать неоправданно жадные в ценовых переговорах, замечает источник в системе военно-технического сотрудничества. Вероятно, это одна из причин их провала в Австралии, говорит он.