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Компенсация Австралии за отказ от французских подлодок превысит $1 млрд

Однако потери французского ВПК могут быть еще больше
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Только за начало проектирование неатомных лодок на базе французских атомных Австралия заплатит больше $1 млрд / Naval Group / AFP

Исполнительный директор французской государственной судостроительной корпорации Naval Group Пьер Эрик Поммель сообщил французской газете Le Figaro, что в скором времени Австралии будет предъявлен счет в связи с разрывом контракта на строительство 12 подводных лодок стоимостью $66 млрд.

По словам Поммеля, неустойка может значительно превысить фактически понесенные французской стороной затраты на проектирование неатомных подводных лодок в размере более $1 млрд и включать в себя и будущие расходы, связанные с расходами на производственную инфраструктуру и перераспределение персонала, который должен был быть занят в программе. Французские предложения на рынке вооружений вообще всегда очень дорогие, а французские компании негибкие, если не сказать неоправданно жадные в ценовых переговорах, замечает источник в системе военно-технического сотрудничества. Вероятно, это одна из причин их провала в Австралии, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных