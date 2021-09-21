Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в споре о подлодках
Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией после разрыва Австралией контракта на поставку подлодок, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главы МИД стран ЕС встретились в понедельник в Нью-Йорке, чтобы обсудить отказ Австралии от контракта на подлодки с Францией стоимостью $40 млрд в пользу сделки с США и Великобританией на поставку атомных подлодок. Боррель заявил, что для достижения стабильности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай – главная растущая держава, необходимо «больше сотрудничества, больше координации, меньше фрагментации», пишет Reuters.
Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.
Об отказе Австралии от контракта и заключении соглашения с США и Великобританией стало известно на прошлой неделе. Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали аббревиатурой AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Из-за этого, в частности, Австралия разорвала контракт с французами. Это вызвало резкое неприятие Франции — Париж вызвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона.