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Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в споре о подлодках

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией после разрыва Австралией контракта на поставку подлодок, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Это заявление (о разрыве контракта. – Ведомости) противоречило призывам к расширению сотрудничества с Европейским союзом в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Боррель (цитата по AFP).

Главы МИД стран ЕС встретились в понедельник в Нью-Йорке, чтобы обсудить отказ Австралии от контракта на подлодки с Францией стоимостью $40 млрд в пользу сделки с США и Великобританией на поставку атомных подлодок. Боррель заявил, что для достижения стабильности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай – главная растущая держава, необходимо «больше сотрудничества, больше координации, меньше фрагментации», пишет Reuters.

Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.

Об отказе Австралии от контракта и заключении соглашения с США и Великобританией стало известно на прошлой неделе. Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали аббревиатурой AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Из-за этого, в частности, Австралия разорвала контракт с французами. Это вызвало резкое неприятие Франции — Париж вызвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона.

Ранее по теме: Франция отзовет для консультаций послов из США и Австралии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных