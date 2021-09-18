Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Франция отзовет для консультаций послов из США и Австралии

Ведомости

Франция отзывает своих послов из США и Австралии для проведения консультаций, говорится в заявлении главы французского МИДа Жан-Ива Ле Дриана.

«По просьбе президента республики я незамедлительно вызываю в Париж наших послов в США и ​​Австралии для консультаций», – говорится в сообщении.

Такое решение дипломатическое ведомство Франции приняло вскоре после того, как Австралия объявила о расторжении соглашения по подлодкам с французской Naval Group. США, Великобритания и Австралия ранее на этой неделе создали новый альянс в сфере безопасности — AUKUS. Его ключевой целью было названо оснащение Австралии атомными подлодками. Контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 млрд.

По мнению французского МИДа, разрыв контракта продемонстрировал неприемлемое поведение между союзниками и партнерами, а также может заставить Париж пересмотреть свои союзы.

Представитель министра иностранных дел Австралии Марис Пейн после этого заявил, что Канберра сожалеет о решении Парижа.

«Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», – цитирует его газета Sydney Morning Herald.

Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.

Ранее по теме: Франция назвала ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных