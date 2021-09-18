Франция отзовет для консультаций послов из США и Австралии
Франция отзывает своих послов из США и Австралии для проведения консультаций, говорится в заявлении главы французского МИДа Жан-Ива Ле Дриана.
«По просьбе президента республики я незамедлительно вызываю в Париж наших послов в США и Австралии для консультаций», – говорится в сообщении.
Такое решение дипломатическое ведомство Франции приняло вскоре после того, как Австралия объявила о расторжении соглашения по подлодкам с французской Naval Group. США, Великобритания и Австралия ранее на этой неделе создали новый альянс в сфере безопасности — AUKUS. Его ключевой целью было названо оснащение Австралии атомными подлодками. Контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 млрд.
По мнению французского МИДа, разрыв контракта продемонстрировал неприемлемое поведение между союзниками и партнерами, а также может заставить Париж пересмотреть свои союзы.
Представитель министра иностранных дел Австралии Марис Пейн после этого заявил, что Канберра сожалеет о решении Парижа.
«Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», – цитирует его газета Sydney Morning Herald.
Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.