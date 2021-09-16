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Франция назвала ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам

Ведомости

Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group является ударом в спину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info. Видео размещено в Twitter.

«Нарушение "контракта века": Это действительно удар в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, это доверие предано», — приводятся слова министра.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление реакцией главы МИД Франции. «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 г. Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее телеканал АВС со ссылкой на источники сообщил, что Австралия разорвет рекордный оборонный контракт с Францией на 90 млрд австралийских долларов (почти $66 млрд по текущему курсу) на строительство субмарин ради проекта строительства атомных подводных лодок для своего ВМФ по американским и британским технологиям.

Сегодня на онлайн-встрече премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о партнерстве в области безопасности, сообщил Bloomberg. Партнерство получило название AUKUS, его деятельность будет сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия.

Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.

Ранее по теме: Австралия решила разорвать оборонный контракт с Францией на $66 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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