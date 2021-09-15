Австралия решила разорвать оборонный контракт с Францией на $66 млрд
Австралия разорвет рекордный оборонный контракт с Францией на 90 млрд австралийских долларов (почти $66 млрд по текущему курсу) на строительство субмарин ради проекта строительства атомных подводных лодок для своего ВМФ по американским и британским технологиям. Для этого будет заключено новое оборонное соглашение с США и Великобританией, направленное против Китая, сообщает телеканал АВС со ссылкой на источники.
По данным телеканала, соглашение Канберры с Вашингтоном и Лондоном, которое назовут AUKUS, может быть подписано в ближайшие дни. Оно должно заменить первоначальный план строительства 12 обычных субмарин, спроектированных во Франции. Договор о сотрудничестве в области строительства атомных подлодок с Австралией подразумевает совместное сдерживание активности Китая в Южно-Китайском море, в особенности, в районе спорных островов Спратли.
Предполагается, что в рамках австралийско-американо-британского соглашения будут построены АПЛ, которые будут базироваться в Западной Австралии на минимальном расстоянии от Южно-Китайского моря. По данным источников телеканала, программу строительства атомных субмарин будет курировать отставной вице-адмирал США Уильям Хиларидес. Сейчас он возглавляет Консультативную группу экспертов по военно-морскому судостроению при федеральном правительстве Австралии. Технические характеристики атомных субмарин и их возможное вооружение не раскрываются.
Контракт с Францией на строительство 12 субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1, согласованный еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS), должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии. Он предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычных подводных лодок с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.
Парижу удалось выиграть этот контракт в конкуренции с Токио. Сотрудничество с последним в военно-технической сфере было отвергнуто, так как могло, по мнению Канберры, вызвать осложнения в отношениях с Китаем, у которого тогда были напряженные отношения с Японией, в том числе из-за спорных островов.
Теперь же известие о решении Австралии разорвать соглашение было доставлено в Париж секретарем австралийского министерства обороны Грегом Мориарти. Переговоры по этому вопросу с президентом Франции Эммануэлем Макроном могут произойти завтра, 16 сентября. Официальные лица пока не комментировали информацию о разрыве старого и подготовке нового соглашения.
Сейчас основой Королевского военно-морского флота Австралии являются шесть подводных лодок типа «Коллинз», которые должны были сменить подлодки французского проекта, а теперь — АПЛ совместного с США и Великобританией производства. Субмарины типа «Коллинз» спроектированы в 1987—1989 гг. шведской фирмой Kockums и построены в 1990-е гг. на австралийской верфи в Аделаиде. Они вооружены американскими противокорабельными ракетами «Sub-Harpoon» и торпедами Mark 48 Mod 4, а также способны выставлять мины.