Австралия решила разорвать оборонный контракт с Францией на $66 млрд

Контракт с Францией на строительство 12 субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1, согласованный еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS), должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии. Он предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычных подводных лодок с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.