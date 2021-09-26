Зюганов и Жириновский рассказали президенту о своих лучших кадрах

Также Жириновский доложил, что вице-спикером Госдумы от ЛДПР будет Борис Пайкин, в прошлом созыве руководивший комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В новый созыв Пайкин по списку не прошел, но, по словам источника в Госдуме, обсуждается вариант сложения в его пользу мандата одного из кандидатов ЛДПР. Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский связывает выступление Жириновского и Зюганова с тем, что ЛДПР больше всего проиграла мест по итогам этих выборов (остался 21 мандат), а КПРФ больше всего выиграла дополнительно (стало 57): «Поэтому жириновцы больше всего стремятся сохранить ключевые кадровые позиции, а коммунисты – свои позиции усилить и расширить».