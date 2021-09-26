Зюганов и Жириновский рассказали президенту о своих лучших кадрах

Зюганов и Жириновский рассказали президенту о своих лучших кадрахЛДПР больше всего проиграла мест по итогам выборов, а КПРФ больше всего выиграла
Президент Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий 25 сентября фактически дал старт процедуре формирования руководства палаты. Остаться ее председателем «вполне достоин», по мнению Путина, единоросс Вячеслав Володин. «Единую Россию», которая получила 324 из 450 мест в Госдуме, президент призвал «не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы» при распределении комитетов и решении других вопросов кадрового характера. «В целом это было соответствующим образом решено в Думе VII созыва», – отметил Путин.
В 2016 г. «Единая Россия» получила 343 мандата, но в итоге в Госдуме VII созыва ее представители возглавили лишь половину из 26 комитетов, еще по пять – представители КПРФ и ЛДПР, три – справороссы. У Володина было по одному первому заместителю от «Единой России» и КПРФ, по одному заместителю от ЛДПР и «Справедливой России» и еще четверо замов по квоте единороссов. Первое пленарное заседание, на котором утвердят новую структуру палаты, пройдет 12 октября, сообщала 23 сентября пресс-служба партии «Единая Россия».
Геннадий Зюганов перечислил Путину членов «большой команды» КПРФ, среди которых первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и председатели ряда комитетов: Владимир Кашин (аграрный), Николай Харитонов (по вопросам региональной политики), Леонид Калашников (по делам СНГ) и Сергей Гаврилов (по развитию гражданского общества). Последнего Зюганов охарактеризовал как «великолепного экономиста». Упомянул он и других избранных депутатов: к примеру, Нина Останина «знает детское и женское движение», а Юрий Афонин – политическую работу. Зюганов хотел бы, чтобы Кашин, Харитонов, Калашников, Гаврилов и Останина руководили комитетами в новом созыве, говорит источник в руководстве КПРФ. Останина может заменить другого представителя партии – Тамару Плетневу в кресле главы комитета по вопросам семьи. Зюганов обозначил требуемый минимум из пяти комитетов, говорит другой источник в партии. Он не сомневается, что Мельников сохранит место первого зампреда Госдумы.
Владимир Жириновский (ЛДПР) прямо попросил Путина сохранить за Леонидом Слуцким пост главы комитета по международным делам. Главой комитета по просвещению лидер ЛДПР предложил назначить замглавы Рособрнадзора Бориса Чернышева, который избран депутатом. Сейчас комитет по образованию и науке возглавляет единоросс Вячеслав Никонов, но вопросы науки могут быть выделены из его ведения, считает один из депутатов нижней палаты. Комитет по труду и соцполитике, который сейчас возглавляет депутат ЛДПР Ярослав Нилов, может перейти экс-министру Максиму Топилину («Единая Россия»), но ЛДПР не хотела бы уменьшения числа своих комитетов, посетовал Жириновский. Нилов отказался отвечать на вопрос, какой пост будет предложен ему взамен.
Также Жириновский доложил, что вице-спикером Госдумы от ЛДПР будет Борис Пайкин, в прошлом созыве руководивший комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В новый созыв Пайкин по списку не прошел, но, по словам источника в Госдуме, обсуждается вариант сложения в его пользу мандата одного из кандидатов ЛДПР. Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский связывает выступление Жириновского и Зюганова с тем, что ЛДПР больше всего проиграла мест по итогам этих выборов (остался 21 мандат), а КПРФ больше всего выиграла дополнительно (стало 57): «Поэтому жириновцы больше всего стремятся сохранить ключевые кадровые позиции, а коммунисты – свои позиции усилить и расширить».
Двумя новыми вице-спикерами от «Единой России» могут стать уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова и лидер фракции «Единой России» в Госдуме VII созыва Сергей Неверов, писали «Ведомости». Кузнецова вместе с другими кандидатами из общефедеральной части списка «Единой России» 27 сентября должна принять участие во встрече с Путиным. Ранее «Справедливая Россия» номинировала на должность вице-спикера сопредседателя партии Геннадия Семигина. «Новые люди» могут предложить на место зампреда Госдумы руководителя своего исполкома Владислава Даванкова, считает собеседник в партии.
Путин на встрече с лидерами партий смог подчеркнуть, что «Единая Россия» осталась лидером симпатий, но благодаря демократичным процедурам в Госдуме представлены разные, в том числе новые, политические силы, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Президент также снял вопросы вокруг электронного голосования, фактически обозначив, что это удобно для людей: «А значит, интернет-выборы остаются навсегда». Путин говорил, что выборы прошли при достаточно высокой явке, это важно для президента, отмечает Бадовский: это одна из причин поддержки новых технологий, включая трехдневное и электронное голосование.
В подготовке статьи принимал участие Максим Иванов