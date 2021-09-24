ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму
ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. Всего в нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании комиссии. Видеотрансляция заседания велась на сайте ЦИК. Финальная явка составила 51,72%.
По словам Памфиловой, ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными. «Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — сказала она.
Так, «Единая Россия» — 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста, пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, были опубликованы 21 сентября после обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест).