Выборы в Германии не выявили явного победителя

В воскресенье, 26 сентября, Германия выбирала новый парламент и, как следствие, нового канцлера. Впервые за всю историю Германии кандидатами на этот пост являются люди, не занимавшие этот пост ранее (Ангела Меркель впервые с 2005 г. не принимает участия в выборах). Явного победителя, судя по данным первых экзитполов, нет.