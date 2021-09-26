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Выборы в Германии не выявили явного победителя

Кто сформирует правящую коалицию – решат сепаратные переговоры
Глеб Мишутин
По данным экзитполов, «Зеленые» набирают около 15%, 11–12% – Свободно-демократическая партия Германии (СвДП), 10–11% – радикалы из «Альтернативы для Германии» и 5% – левые / THOMAS KIENZLE / AFP

В воскресенье, 26 сентября, Германия выбирала новый парламент и, как следствие, нового канцлера. Впервые за всю историю Германии кандидатами на этот пост являются люди, не занимавшие этот пост ранее (Ангела Меркель впервые с 2005 г. не принимает участия в выборах). Явного победителя, судя по данным первых экзитполов, нет.

Немцы затруднились выбрать между двумя фаворитами. По результатам первых экзитполов, голоса между фаворитами гонки распределились практически поровну. По оценке телеканала ZDF по состоянию на 18.00 по Берлину (19.00 по Москве), СДПГ набирала 26%, ХДС/ХСС – 24%. По данным телеканала ARD, обе партии набирали по 25% каждая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных