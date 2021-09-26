Выборы в Германии не выявили явного победителя

Выборы в Германии не выявили явного победителяКто сформирует правящую коалицию – решат сепаратные переговоры
В воскресенье, 26 сентября, Германия выбирала новый парламент и, как следствие, нового канцлера. Впервые за всю историю Германии кандидатами на этот пост являются люди, не занимавшие этот пост ранее (Ангела Меркель впервые с 2005 г. не принимает участия в выборах). Явного победителя, судя по данным первых экзитполов, нет.
Немцы затруднились выбрать между двумя фаворитами. По результатам первых экзитполов, голоса между фаворитами гонки распределились практически поровну. По оценке телеканала ZDF по состоянию на 18.00 по Берлину (19.00 по Москве), СДПГ набирала 26%, ХДС/ХСС – 24%. По данным телеканала ARD, обе партии набирали по 25% каждая.
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