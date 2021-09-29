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Количество комитетов в Госдуме увеличится до 32

Президент может подписать указ о первом заседании палаты до 5 октября
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы, задействованные в обсуждении будущей структуры нижней палаты, обрисовали общие ее черты. Количество комитетов в нижней палате увеличится с 26 до 32, рассказали собеседник «Ведомостей» в «Единой России» и два собеседника, близких к руководству Госдумы. «Ведомости» писали 23 сентября, что число комитетов в Госдуме увеличится, в том числе из-за появления на Охотном Ряду новой фракции и необходимости разделения комитетов из-за нового принципа взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.

Окончательная конфигурация станет понятна к 5 октября, говорит один из собеседников, близких к руководству Госдумы. Не позднее этого числа президент Владимир Путин подпишет указ о проведении первого заседания палаты, говорит один из депутатов. Первое пленарное заседание может пройти 12 октября, сказали два собеседника в «Единой России», а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных