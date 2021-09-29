Количество комитетов в Госдуме увеличится до 32

Депутаты Госдумы, задействованные в обсуждении будущей структуры нижней палаты, обрисовали общие ее черты. Количество комитетов в нижней палате увеличится с 26 до 32, рассказали собеседник «Ведомостей» в «Единой России» и два собеседника, близких к руководству Госдумы. «Ведомости» писали 23 сентября, что число комитетов в Госдуме увеличится, в том числе из-за появления на Охотном Ряду новой фракции и необходимости разделения комитетов из-за нового принципа взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.