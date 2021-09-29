«Единая Россия» сохранила контроль над заксобраниями

«Единая Россия» сохранила контроль над заксобраниямиПартия получила от 27 до 89% голосов на выборах в парламенты
Избранные в сентябре депутаты заксобраний начали утверждать спикеров. 29 сентября председателем парламента Санкт-Петербурга был избран бывший вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский. Его называли главным претендентом на этот пост сразу после его выдвижения на выборы («Ведомости» писали об этом 30 июля). Бельский сменил на должности спикера многолетнего председателя заксобрания, руководителя петербургской «Единой России» Вячеслава Макарова, который был избран в Госдуму. СМИ называли Макарова главным оппонентом губернатора Александра Беглова. На выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга «Единая Россия» набрала 33,3% голосов, но в итоге за счет одномандатников получила контроль над парламентом: 29 из 50 мест.
Во всех избранных в сентябре 2021 г. 30 заксобраниях решения по избранию спикеров могут приниматься только фракцией «Единая Россия», подсчитали «Ведомости». В 27 регионах депутаты избирались по смешанной системе, но даже при снижении результатов партии власти удалось сохранить большинство за счет избранных одномандатников-единороссов. Например, в Карелии (28,96%), Кировской области (27,26%), Красноярском крае (31,69%). В трех регионах – Дагестане, Чечне и Ингушетии – выборы прошли только по партспискам, но там «Единая Россия» получила самые высокие результаты.