«Единая Россия» сохранила контроль над заксобраниями

Избранные в сентябре депутаты заксобраний начали утверждать спикеров. 29 сентября председателем парламента Санкт-Петербурга был избран бывший вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский. Его называли главным претендентом на этот пост сразу после его выдвижения на выборы («Ведомости» писали об этом 30 июля). Бельский сменил на должности спикера многолетнего председателя заксобрания, руководителя петербургской «Единой России» Вячеслава Макарова, который был избран в Госдуму. СМИ называли Макарова главным оппонентом губернатора Александра Беглова. На выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга «Единая Россия» набрала 33,3% голосов, но в итоге за счет одномандатников получила контроль над парламентом: 29 из 50 мест.