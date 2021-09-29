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«Единая Россия» сохранила контроль над заксобраниями

Партия получила от 27 до 89% голосов на выборах в парламенты
Анна Нараева
В Санкт-Петербурге единоросса уже выбрали председателем заксобрания, а другим регионам это только предстоит / Андрей Гордеев / Ведомости

Избранные в сентябре депутаты заксобраний начали утверждать спикеров. 29 сентября председателем парламента Санкт-Петербурга был избран бывший вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский. Его называли главным претендентом на этот пост сразу после его выдвижения на выборы («Ведомости» писали об этом 30 июля). Бельский сменил на должности спикера многолетнего председателя заксобрания, руководителя петербургской «Единой России» Вячеслава Макарова, который был избран в Госдуму. СМИ называли Макарова главным оппонентом губернатора Александра Беглова. На выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга «Единая Россия» набрала 33,3% голосов, но в итоге за счет одномандатников получила контроль над парламентом: 29 из 50 мест.

Во всех избранных в сентябре 2021 г. 30 заксобраниях решения по избранию спикеров могут приниматься только фракцией «Единая Россия», подсчитали «Ведомости». В 27 регионах депутаты избирались по смешанной системе, но даже при снижении результатов партии власти удалось сохранить большинство за счет избранных одномандатников-единороссов. Например, в Карелии (28,96%), Кировской области (27,26%), Красноярском крае (31,69%). В трех регионах – Дагестане, Чечне и Ингушетии – выборы прошли только по партспискам, но там «Единая Россия» получила самые высокие результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных