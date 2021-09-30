Николя Саркози приговорили к ограничению свободы

Николя Саркози приговорили к ограничению свободыЭкс-президент Франции получил второй срок, но и его будет отбывать под домашним арестом
Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году ограничения свободы по так называемому «делу Bygmalion» о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 г. — фактическом превышении законного порога расходов в 22,5 млн евро, сообщает Le Monde. У Саркози уже есть один срок по делу о коррупции, большую часть которого он будет отбывать под домашним арестом.
Суд уточняет, что и сегодняшний «приговор будет назначен и приведен в исполнение в режиме электронного наблюдения». Таким образом, бывший президент Французской Республики и в этот раз фактически не пойдет в тюрьму. Как поясняет BFMTV, Саркози будет находиться дома с электронным браслетом. Экс-президент не признал вину.
Как передает Bloomberg со ссылкой на материалы суда, финансирование избирательной кампании в итоге фактически обошлось Саркози в 42,7 млн евро, что примерно в два раза больше, чем разрешено французским законом.
Кроме Саркози осуждены, но на реальные сроки, бывший руководитель его предвыборной кампании Гийом Ламбер (3,5 года тюрьмы, два из которых условно), его заместитель Жером Лавриле приговорен (3 годам тюрьмы, один — условно). Реальные сроки получили также бывшие руководители партии «Союз за народное движение» (UMP). Так, Эрик Сезар получил три года с отсрочкой одного из них, Фабьен Лиадзе, директор по ресурсам партии, приговорена к трем годам тюремного заключения, включая восемнадцать месяцев условно. Пьер Шассат, директор по связям с общественностью UMP, приговорен к трем годам тюремного заключения, включая два года условно. Все трое лишены права на получение льгот на пять лет.
Также сроки получили и бывшие руководители и работники коммуникационного агентства Bygmalion, через которое проходили поддельные счета на финансирование кампании Саркози. Это соучредитель и глава Bygmalion Бастьен Милло (3 года, из них 18 месяцев условно), соучредитель агентства Ги Альвес (2 года, из которых один условно) и другие.
Дело Bygmalion началось с публикации в Le Point в 2014 г., где сообщалось о поддержке тогдашним лидером UMP Жаном-Франсуа Копе коммуникационного агентства Bygmalion, созданного в 2008 г. двумя его родственниками. Позже газета Liberation обнаружила, что за некие услуги UMP был выставлен счет в размере 18 млн евро. В результате начавшегося разбирательства выяснилась выдача Bygmalion фальшивых счетов на 10 млн евро по запросу UMP. Как позже выяснила Le Monde, выставление фальшивых счетов было направлено на то, чтобы скрыть перерасход средств во время президентской кампании 2012 г. Наконец, Mediapart обнаружила, что на самом деле перерасход расходов на избирательную кампанию Саркози составил 17 млн евро. Официальное расследование продолжалось с 2014 по 2016 г., суд над экс-президентом по этому делу, а также другими его фигурантами после нескольких отсрочек начался в мае 2021 г.
В марте суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 г. со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.
Тогда прокуратура требовала дать Саркози четыре года тюрьмы, из которых два — условно. Экс-президент молча покинул здание суда, не сделав обычных для таких случаев заявлений. Во время слушаний он не признал своей вины. Позже в суде сообщили, что Саркози не будет отбывать реальную часть срока в тюрьме: он будет находиться год у себя дома под постоянным наблюдением. Это стало первым в истории Франции назначением пусть и формального, но тюремного наказания президенту страны.