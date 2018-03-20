Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози

Его подозревают в получении незаконного финансирования от Ливии на президентскую кампанию

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований Michel Euler / AP

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщают французские издания Le Monde и Mediapart со ссылкой на источники и подтверждает собеседник агентства Reuters в суде.

По данным Le Monde, экс-президент Франции был помещен под стражу судебной полицией в Нантере. Саркози задержали после вызова на допрос в рамках расследования дела о финансировании властями Ливии его президентской кампании, пишет издание. Срок задержания может составить 48 часов.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании.

Следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело закрыли за недостатком улик.

В 2013 г. началось расследование возможного получения Саркози средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Саркози подозревали в получении от Ливийской джамахирии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2012 г. говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче французу $100 млн. В ноябре 2016 г. бизнесмен Зияд Такиддин заявил, что в конце 2006 – начале 2007 г. якобы перевез 5 млн евро наличными из Триполи в Париж и лично передал их Саркози и министру внутренних дел Клоду Геану.

Источники Le Monde сообщили, что несколько бывших ливийских чиновников режима Каддафи поделились с французской стороной новыми доказательствами незаконного финансирования кампании Саркози. После этого экс-президента Франции вызвали на допрос, пишет газета.

В августе 2017 г. The Daily Telegraph сообщила, что прокуратура начала проверку возможного участия Саркози в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых эта страна получила право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г.

Впервые Саркози был задержан в июле 2014 г., тогда ему были предъявлены обвинения в незаконном использовании положения для получения информации о проводившихся в его отношении расследованиях.

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