Саркози заподозрили в получении взяток от Катара

ERIC FEFERBERG / AFP

Во Франции прокуратура начала проверять экс-президента Николя Саркози на предмет возможного участия в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых Катар получил право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г. Это британская Daily Telegraph узнала из источников, близких к французскому правительству. По словам одного источника, следователи проверяют несколько крупных сделок между Францией и Катаром, в том числе продажу Катару французского коммунального предприятия, продажу 5% французского концерна Veolia катарскому государственному инвестфонду Qatari Diar и продажу контрольного пакета футбольного клуба Paris Saint-Germain компании Oryx Qatar Sports Investments.

Франция была одним из активных сторонников присуждения Катару права на проведение чемпионата мира по футболу, несмотря на то что климат этой страны мало пригоден для проведения спортивных мероприятий летом, когда температура превышает 40 градусов, отмечает Telegraph (пересказ Independent). После того как в мае 2015 г. в Швейцарии по запросу США были задержаны высокопоставленные чиновники FIFA, которых заподозрили в коррупции, швейцарская прокуратура начала расследовать выбор России и Катара странами - хозяйками чемпионатов мира. В апреле 2017 г. стало известно, что проверку этих выборов начала и прокуратура Франции.

Саркози давно дружит с топ-менеджером Veolia Себастьеном Базеном, который был акционером Paris Saint-Germain через фонд Colony Capital, который затем уступил акции клуба катарскому инвестфонду. Также он близок и с другими действующими и бывшими менеджерами Veolia, пишет Telegraph. Следователей интересует судьба 182 млн евро, которые затерялись в результате сделки с Veolia. Источники говорят, что следствие не исключает, что эти деньги пошли на взятки спортивным чиновникам, которые определяли страны проведения чемпионатов мира. Также следствие выясняет, не мог ли Саркози что-либо получить от этих сделок и знал ли он о каких-либо неблаговидных или незаконных транзакциях, связанных с выбором Катара страной - хозяйкой ЧМ-2022.

Финансовая прокуратура Франции ведет два отдельных предварительных расследования сделки с Veolia и выборов страны - хозяйки ЧМ-2022, заявила официальный представитель ведомства. Эти расследования пока между собой не связаны. Саркози формально и персонально не является целью расследования, заверила она. Адвокат экс-президента Тьерри Эрцог отрицает причастность своего клиента к коррупционным сделкам.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. В 2011 г. Qatar Sports Investments выкупил 70% Paris Saint-Germain, а в 2012 г. катарский фонд консолидировал 100% клуба. Катар получил право провести чемпионат мира 2022 г. в декабре 2010 г.

Уже после ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источникам финансирования его предвыборной кампании. В частности, следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal миллиардерша Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело было закрыто за недостатком улик. Затем расследовались утверждения, что Саркози мог незаконно получить средства на кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным СМИ, Саркози мог получить от лидера Ливийской джамахирнии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Затем это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Каддафи лично ему рассказывал, что дал французу $100 млн. В июле 2014 г. Саркози был задержан - экс-президента Франции задержали впервые в истории - и ему были предъявлены обвинения в том, что он незаконно использовал положение и связи для получения информации о расследованиях, которые велись в его отношении.