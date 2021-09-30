Николя Саркози проговорили к году тюрьмы

Дело Bygmalion началось с публикации в Le Point в 2014 г., где сообщалось о поддержке тогдашним лидером UMP Жаном-Франсуа Копе коммуникационного агентства Bygmalion, созданного в 2008 г. двумя его родственниками. Позже газета Liberation обнаружила, что за некие услуги UMP был выставлен счет в размере 18 млн евро. В результате начавшегося разбирательства выяснилась выдача Bygmalion фальшивых счетов на 10 млн евро по запросу UMP. Как позже выяснила Le Monde, выставление фальшивых счетов было направлено на то, чтобы скрыть перерасход средств во время президентской кампании 2012 г. Наконец, Mediapart обнаружила, что на самом деле перерасход расходов на избирательную кампанию Саркози составил 17 млн евро. Официальное расследование продолжалось с 2014 по 2016 г., суд над экс-президентом по этому делу, а также другими его фигурантами после нескольких отсрочек начался в мае 2021 г.