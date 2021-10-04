Партия власти побеждает на местных выборах в Грузии

Партия власти побеждает на местных выборах в ГрузииМихаил Саакашвили смог собрать только уставших избирателей
В Грузии на местных выборах, состоявшихся 2 октября, побеждает правящая более 10 лет партия «Грузинская мечта» (ГМ), основателем которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили. По данным грузинского ЦИК, после обработки голосов на 3740 участках из 3743 ГМ побеждает с результатом 46,56%. На втором месте с 30,5% партия «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. Третье место с результатом 7,79% заняла партия «За Грузию» бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии.
За день до выборов, 1 октября, в Грузии задержали бывшего главу государства и основателя ЕНД Саакашвили. Он уже осужден заочно по двум уголовным делам о злоупотреблении полномочиями в общей сложности к шести годам лишения свободы. Несмотря на это, экс-президент прилетел в Тбилиси с Украины. Как заявил сам Саакашвили, он вернулся, чтобы «защищать свободу». На прямой трансляции в Facebook он призвал своих сторонников выходить на улицы.