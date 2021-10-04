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Партия власти побеждает на местных выборах в Грузии

Михаил Саакашвили смог собрать только уставших избирателей
Глеб Мишутин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи со сторонниками партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» / ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / ТАСС

В Грузии на местных выборах, состоявшихся 2 октября, побеждает правящая более 10 лет партия «Грузинская мечта» (ГМ), основателем которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили. По данным грузинского ЦИК, после обработки голосов на 3740 участках из 3743 ГМ побеждает с результатом 46,56%. На втором месте с 30,5% партия «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. Третье место с результатом 7,79% заняла партия «За Грузию» бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии.

За день до выборов, 1 октября, в Грузии задержали бывшего главу государства и основателя ЕНД Саакашвили. Он уже осужден заочно по двум уголовным делам о злоупотреблении полномочиями в общей сложности к шести годам лишения свободы. Несмотря на это, экс-президент прилетел в Тбилиси с Украины. Как заявил сам Саакашвили, он вернулся, чтобы «защищать свободу». На прямой трансляции в Facebook он призвал своих сторонников выходить на улицы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных