Партия власти побеждает на местных выборах в Грузии

За день до выборов, 1 октября, в Грузии задержали бывшего главу государства и основателя ЕНД Саакашвили. Он уже осужден заочно по двум уголовным делам о злоупотреблении полномочиями в общей сложности к шести годам лишения свободы. Несмотря на это, экс-президент прилетел в Тбилиси с Украины. Как заявил сам Саакашвили, он вернулся, чтобы «защищать свободу». На прямой трансляции в Facebook он призвал своих сторонников выходить на улицы.