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Михаил Саакашвили задержан в Грузии

Ведомости

В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», - цитирует ТАСС премьер-министра.

1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своем приезде в Грузию после семилетнего перерыва. При этом в МВД страны заявили, что бывший президент на самом деле не пересекал границу. Позже Саакашвили в видеообращении призвал своих сторонников собраться после проведения выборов в местные органы власти. Муниципальные выборы в Грузии пройдут 2 октября.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.

Ранее по теме: В Кремле оценили риск дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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