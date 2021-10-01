Михаил Саакашвили задержан в Грузии
В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», - цитирует ТАСС премьер-министра.
1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своем приезде в Грузию после семилетнего перерыва. При этом в МВД страны заявили, что бывший президент на самом деле не пересекал границу. Позже Саакашвили в видеообращении призвал своих сторонников собраться после проведения выборов в местные органы власти. Муниципальные выборы в Грузии пройдут 2 октября.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.