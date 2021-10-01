Михаил Саакашвили задержан в Грузии

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.