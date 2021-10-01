В Кремле оценили риск дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили
В Кремле пока не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в Facebook о своем приезде в страну после семилетнего перерыва. При этом в МВД страны телеканалу Rustavi2 заявили, что бывший президент на самом деле не пересекал границу. Позже Саакашвили в видеообращении призвал своих сторонников собраться после проведения выборов в местные органы власти, писали «РИА Новости». Муниципальные выборы в Грузии пройдут 2 октября.
«Пока мы не видим никакого риска», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли риск дестабилизации обстановки в этой стране. Он отметил, возвращение Саакашвили не является темой Кремля. «Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», — подчеркнул Песков.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.