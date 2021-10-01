Саакашвили сообщил о приезде в Грузию
«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он.
Грузинское информагентство «Интерпрессньюс» сообщило, что МВД Грузии пока не располагает данными о приезде Саакашвили. В основанной им партии сообщили изданию On.ge, что не знают деталей возвращения Саакашвили.
Телеканалу Rustavi2 в МВД Грузии позже заявили, что Саакашвили на самом деле не пересекал границу страны.
27 августа Саакашвили, сейчас возглавляющий Исполнительный комитет реформ Украины, заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Грузию и активно участвовать в ее политической жизни. В ответ глава минюста Грузии Тея Цулукиани пригрозила ему тюрьмой сразу после пересечения границы.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.