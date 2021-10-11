Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

«Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работы

Остальные фракции этот вопрос уже закрыли
Максим Иванов Елена Мухаметшина
11 октября «Единая Россия» должна была окончательно определиться с фигурами первых заместителей и заместителей председателей комитетов, но заседание фракции перенесли на утро 12 октября / Максим Стулов / Ведомости

Во вторник в 10.00 пройдет первое заседание Госдумы. Откроет заседание депутат, космонавт Валентина Терешкова: она проинформирует депутатов об итогах выборов и предоставит слово представителям пяти партий, которые прошли в парламент.

После этого Александр Жуков, возглавляющий рабочую группу по подготовке заседания, расскажет о распорядке работы и о внесении изменений в регламент, касающихся образования новых комитетов и комиссий, а их количество увеличится (с 26 до 32), скорректируется структура и полномочия. После перерыва будет избран председатель Госдумы. Сейчас на этот пост два кандидата – Вячеслав Володин («Единая Россия») и Дмитрий Новиков (КПРФ).

Депутаты утвердят вице-спикеров, составы комитетов и комиссий. В проекте постановления о составе заместителей председателя Госдумы (с ним ознакомились «Ведомости») рекомендовано избрать первыми заместителями председателя Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») и Ивана Мельникова (КПРФ), а вице-спикерами Александра Бабакова («Справедливая Россия»), Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оола, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Ирину Яровую, Петра Толстого (все «Единая Россия»), Владислава Даванкова («Новые люди») и Бориса Чернышова (ЛДПР). 25 сентября на встрече с президентом председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал назначить Чернышова главой комитета Думы по просвещению, а Бориса Пайкина – вице-спикером. Но этот комитет отошел к единороссам, его возглавит депутат Ольга Казакова.

Как пройдет первое заседание Госдумы

Депутаты приедут в Кремль к Путину в день открытия нового созыва

Не все вопросы депутаты успели обсудить до начала первого пленарного заседания VIII созыва. Перед заседанием Госдумы проведет фракцию КПРФ, сказал депутат, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков: «Будут обсуждаться все подходы к первому заседанию». Перед пленаркой также намерена собраться фракция «Единая Россия», в ее повестке будут кадровые вопросы. 7 октября фракция определила кандидатов в главы думских комитетов, которые будут рекомендованы депутатам «Единой России» для поддержки на первом заседании Госдумы. 11 октября фракция должна была окончательно определиться также с фигурами первых заместителей и заместителей председателей комитетов, рассказали три депутата Госдумы и еще два единоросса, но по итогам обсуждения руководитель фракции Владимир Васильев сказал, что консультации по этим вопросам не завершены, и перенес заседание фракции на следующее утро. Под вопросом зампреды 4–5 комитетов, сказал один из депутатов Госдумы.

Перед заседанием кадровые вопросы решили в других фракциях. В ЛДПР 11 октября на ее заседании были включены лидеры партий «Родина» и «Гражданская платформа» Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, которые избрались по одномандатным округам. Кроме того, на заседании фракции обсуждалась будущая работа, сказал первый зампред фракции Василий Власов: «Учитывая, что фракция уменьшилась, нормы увеличились, нагрузка будет возрастать с каждым днем и месяцем».

«Справедливая Россия» также провела заседание фракции 11 октября, проголосовав за включение в ее состав самовыдвиженца – телеведущего Анатолия Вассермана, сказал зампред фракции Валерий Гартунг. Утверждены были и все организационные вопросы по первому заседанию. «Для вновь избранных депутатов мы четко прописали, как идет законотворчество, чтобы не получалось так, что кто-то из членов фракции выходит с законодательной инициативой, а фракция не в курсе – и это попадает в СМИ», – заявил Гартунг.

В подготовке статьи участвовала Анна Нараева

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных