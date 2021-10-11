«Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работы

«Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работыОстальные фракции этот вопрос уже закрыли
Во вторник в 10.00 пройдет первое заседание Госдумы. Откроет заседание депутат, космонавт Валентина Терешкова: она проинформирует депутатов об итогах выборов и предоставит слово представителям пяти партий, которые прошли в парламент.
После этого Александр Жуков, возглавляющий рабочую группу по подготовке заседания, расскажет о распорядке работы и о внесении изменений в регламент, касающихся образования новых комитетов и комиссий, а их количество увеличится (с 26 до 32), скорректируется структура и полномочия. После перерыва будет избран председатель Госдумы. Сейчас на этот пост два кандидата – Вячеслав Володин («Единая Россия») и Дмитрий Новиков (КПРФ).
Депутаты утвердят вице-спикеров, составы комитетов и комиссий. В проекте постановления о составе заместителей председателя Госдумы (с ним ознакомились «Ведомости») рекомендовано избрать первыми заместителями председателя Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») и Ивана Мельникова (КПРФ), а вице-спикерами Александра Бабакова («Справедливая Россия»), Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оола, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Ирину Яровую, Петра Толстого (все «Единая Россия»), Владислава Даванкова («Новые люди») и Бориса Чернышова (ЛДПР). 25 сентября на встрече с президентом председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал назначить Чернышова главой комитета Думы по просвещению, а Бориса Пайкина – вице-спикером. Но этот комитет отошел к единороссам, его возглавит депутат Ольга Казакова.
Не все вопросы депутаты успели обсудить до начала первого пленарного заседания VIII созыва. Перед заседанием Госдумы проведет фракцию КПРФ, сказал депутат, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков: «Будут обсуждаться все подходы к первому заседанию». Перед пленаркой также намерена собраться фракция «Единая Россия», в ее повестке будут кадровые вопросы. 7 октября фракция определила кандидатов в главы думских комитетов, которые будут рекомендованы депутатам «Единой России» для поддержки на первом заседании Госдумы. 11 октября фракция должна была окончательно определиться также с фигурами первых заместителей и заместителей председателей комитетов, рассказали три депутата Госдумы и еще два единоросса, но по итогам обсуждения руководитель фракции Владимир Васильев сказал, что консультации по этим вопросам не завершены, и перенес заседание фракции на следующее утро. Под вопросом зампреды 4–5 комитетов, сказал один из депутатов Госдумы.
Перед заседанием кадровые вопросы решили в других фракциях. В ЛДПР 11 октября на ее заседании были включены лидеры партий «Родина» и «Гражданская платформа» Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, которые избрались по одномандатным округам. Кроме того, на заседании фракции обсуждалась будущая работа, сказал первый зампред фракции Василий Власов: «Учитывая, что фракция уменьшилась, нормы увеличились, нагрузка будет возрастать с каждым днем и месяцем».
«Справедливая Россия» также провела заседание фракции 11 октября, проголосовав за включение в ее состав самовыдвиженца – телеведущего Анатолия Вассермана, сказал зампред фракции Валерий Гартунг. Утверждены были и все организационные вопросы по первому заседанию. «Для вновь избранных депутатов мы четко прописали, как идет законотворчество, чтобы не получалось так, что кто-то из членов фракции выходит с законодательной инициативой, а фракция не в курсе – и это попадает в СМИ», – заявил Гартунг.
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева