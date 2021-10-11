«Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работы

Не все вопросы депутаты успели обсудить до начала первого пленарного заседания VIII созыва. Перед заседанием Госдумы проведет фракцию КПРФ, сказал депутат, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков: «Будут обсуждаться все подходы к первому заседанию». Перед пленаркой также намерена собраться фракция «Единая Россия», в ее повестке будут кадровые вопросы. 7 октября фракция определила кандидатов в главы думских комитетов, которые будут рекомендованы депутатам «Единой России» для поддержки на первом заседании Госдумы. 11 октября фракция должна была окончательно определиться также с фигурами первых заместителей и заместителей председателей комитетов, рассказали три депутата Госдумы и еще два единоросса, но по итогам обсуждения руководитель фракции Владимир Васильев сказал, что консультации по этим вопросам не завершены, и перенес заседание фракции на следующее утро. Под вопросом зампреды 4–5 комитетов, сказал один из депутатов Госдумы.