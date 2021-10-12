Путин назначил помощника, полпреда в Сибири и губернатора Ярославской области

Путин назначил помощника, полпреда в Сибири и губернатора Ярославской областиОсенние кадровые перестановки могут продолжиться
Президент Владимир Путин вечером 12 октября произвел кадровые назначения, некоторые из которых ожидались давно. Своим указом он заполнил остававшееся рекордные полгода вакантным место полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО). Занимавший эту должность вице-адмирал в отставке Сергей Меняйло в апреле был назначен врио главы Северной Осетии, а в сентябре региональные депутаты утвердили его в этой должности. Теперь представлять президента в СФО будет выходец из силовых структур Анатолий Серышев, который, как писал «Коммерсантъ», с лета 2018 г. курировал в Кремле кадровые вопросы на должности помощника главы государства.
На должность помощника президента также 12 октября был назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он работал в спецслужбах, а перед назначением врио губернатора в 2016 г. (подтвердил полномочия он в 2017 г. на выборах) занимал должность заместителя министра внутренних дел. Срок полномочий Миронова истекал в следующем году. Ранее источник «Ведомостей» в госструктурах говорил, что губернатор готов перейти на другую работу, не связанную с регионом, но только в том случае, если это поддержит президент.
Врио губернатора Ярославской области президент назначил Михаила Евраева. Он родом из Санкт-Петербурга, в 2012 г. был назначен замминистра регионального развития, а в 2013 г. – замминистра связи и массовых коммуникаций. В 2018 г. он стал заместителем руководителя ФАС, когда ее возглавлял еще член политкомитета «Яблока» Игорь Артемьев (сейчас – помощник главы правительства). Как отмечает «Интерфакс», до февраля 2021 г. на этой должности в ФАС Евраев курировал направления госзакупок, гособоронзаказа, государственных информационных систем, строительства и природных ресурсов.
Евраев прошел программу подготовки управленческого резерва госслужбы, которую называют «школой губернаторов». Это человек очень грамотный, квалифицированный и дотошный, говорит зампред «Яблока», депутат петербургского заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский (новый врио был главой василеостровского отделения партии в начале 2000-х).
Ярославская область – сложный регион со всех точек зрения, с богатыми демократическими традициями, весьма свободолюбивый, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, Евраев «давно уже находится в кадровом резерве», в том числе пройдя школу губернаторов, и его шансы избраться весьма высоки.
Путин этой осенью уже произвел две перестановки в губернаторском корпусе. 4 октября президент назначил врио губернатора Владимирской области депутата Госдумы от «Единой России» Александра Авдеева вместо перешедшего в Госдуму главы региона Владимира Сипягина, который избрался в парламент от ЛДПР. В Тамбовской области вместо главы региона Александра Никитина врио губернатора был назначен замминистра строительства Максим Егоров.
Это могут быть не последние перестановки. По словам собеседника в Госдуме и близкого к «Единой России» источника, обсуждается и смена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Среди кандидатов на этот пост рассматривается бывший депутат Госдумы от ЛДПР, экс-глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев, говорят собеседники «Ведомостей». Полномочия Жвачкина, впервые назначенного главой региона в 2012 г., истекают в 2022 г. «Комментировать слухи не в моих правилах», – заявил Жигарев. По его словам, сейчас он оформляется в качестве советника лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского.
В подготовке статьи участвовали Анна Нараева; Святослав Афонькин (Санкт-Петербург)