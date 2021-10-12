Путин назначил помощника, полпреда в Сибири и губернатора Ярославской области

На должность помощника президента также 12 октября был назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он работал в спецслужбах, а перед назначением врио губернатора в 2016 г. (подтвердил полномочия он в 2017 г. на выборах) занимал должность заместителя министра внутренних дел. Срок полномочий Миронова истекал в следующем году. Ранее источник «Ведомостей» в госструктурах говорил, что губернатор готов перейти на другую работу, не связанную с регионом, но только в том случае, если это поддержит президент.