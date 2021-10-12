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Путин назначил помощника, полпреда в Сибири и губернатора Ярославской области

Осенние кадровые перестановки могут продолжиться
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Евраев прошел программу подготовки управленческого резерва госслужбы, которую называют «школой губернаторов» / Александр Натрускин / РИА Новости

Президент Владимир Путин вечером 12 октября произвел кадровые назначения, некоторые из которых ожидались давно. Своим указом он заполнил остававшееся рекордные полгода вакантным место полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО). Занимавший эту должность вице-адмирал в отставке Сергей Меняйло в апреле был назначен врио главы Северной Осетии, а в сентябре региональные депутаты утвердили его в этой должности. Теперь представлять президента в СФО будет выходец из силовых структур Анатолий Серышев, который, как писал «Коммерсантъ», с лета 2018 г. курировал в Кремле кадровые вопросы на должности помощника главы государства.

На должность помощника президента также 12 октября был назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он работал в спецслужбах, а перед назначением врио губернатора в 2016 г. (подтвердил полномочия он в 2017 г. на выборах) занимал должность заместителя министра внутренних дел. Срок полномочий Миронова истекал в следующем году. Ранее источник «Ведомостей» в госструктурах говорил, что губернатор готов перейти на другую работу, не связанную с регионом, но только в том случае, если это поддержит президент.

Врио губернатора Ярославской области президент назначил Михаила Евраева. Он родом из Санкт-Петербурга, в 2012 г. был назначен замминистра регионального развития, а в 2013 г. – замминистра связи и массовых коммуникаций. В 2018 г. он стал заместителем руководителя ФАС, когда ее возглавлял еще член политкомитета «Яблока» Игорь Артемьев (сейчас – помощник главы правительства). Как отмечает «Интерфакс», до февраля 2021 г. на этой должности в ФАС Евраев курировал направления госзакупок, гособоронзаказа, государственных информационных систем, строительства и природных ресурсов.

Ранее по теме: Путин назначил Евраева врио главы Ярославской области

Евраев прошел программу подготовки управленческого резерва госслужбы, которую называют «школой губернаторов». Это человек очень грамотный, квалифицированный и дотошный, говорит зампред «Яблока», депутат петербургского заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский (новый врио был главой василеостровского отделения партии в начале 2000-х).

Ярославская область – сложный регион со всех точек зрения, с богатыми демократическими традициями, весьма свободолюбивый, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, Евраев «давно уже находится в кадровом резерве», в том числе пройдя школу губернаторов, и его шансы избраться весьма высоки.

Путин этой осенью уже произвел две перестановки в губернаторском корпусе. 4 октября президент назначил врио губернатора Владимирской области депутата Госдумы от «Единой России» Александра Авдеева вместо перешедшего в Госдуму главы региона Владимира Сипягина, который избрался в парламент от ЛДПР. В Тамбовской области вместо главы региона Александра Никитина врио губернатора был назначен замминистра строительства Максим Егоров.

Это могут быть не последние перестановки. По словам собеседника в Госдуме и близкого к «Единой России» источника, обсуждается и смена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Среди кандидатов на этот пост рассматривается бывший депутат Госдумы от ЛДПР, экс-глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев, говорят собеседники «Ведомостей». Полномочия Жвачкина, впервые назначенного главой региона в 2012 г., истекают в 2022 г. «Комментировать слухи не в моих правилах», – заявил Жигарев. По его словам, сейчас он оформляется в качестве советника лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского.

В подготовке статьи участвовали Анна Нараева; Святослав Афонькин (Санкт-Петербург)

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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