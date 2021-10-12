Путин назначил Евраева врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области, сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня его подписания.
Отмечается, что назначение связано с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Ранее Миронов, занимавший пост губернатора с 2016 г., был назначен помощником президента.