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Путин назначил Евраева врио главы Ярославской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня его подписания.

Отмечается, что назначение связано с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Ранее Миронов, занимавший пост губернатора с 2016 г., был назначен помощником президента.

Ранее по теме: Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента в СФО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных