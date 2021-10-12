Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента в СФО

Серышев с 13 июня 2018 г. занимал должность помощника президента РФ. В 2016-2018 гг. был заместителем руководителя ФТС России. Еще ранее проходил службу в органах безопасности. Он родился в Иркутской области и окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист» (1988 г.), затем Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием» (1990 г.).