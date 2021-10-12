Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента в СФО
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Серышева полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания.
Серышев с 13 июня 2018 г. занимал должность помощника президента РФ. В 2016-2018 гг. был заместителем руководителя ФТС России. Еще ранее проходил службу в органах безопасности. Он родился в Иркутской области и окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист» (1988 г.), затем Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием» (1990 г.).