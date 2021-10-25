Дипломатический кризис Турции и Запада разрешится компромиссом

По словам директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрия Рогулева, происходящее лишний раз подтверждает, что для американцев немыслимо потерять Турцию – и как часть НАТО, и как место, где находится их ключевая авиабаза в Инджирлике, и как близкую к Сирии и Ближнему Востоку страну. Очевидно, что анонс высылки дипломатов был понят в США скорее как некий сигнал к тому, что Эрдоган чем-то недоволен, чем как какое-то стремление к углублению раскола между Вашингтоном и Анкарой. Эрдоган в данном случае ответил на давление «старшего союзника» еще большим давлением и, кажется, добился успеха, поскольку заявление посольств США и Канады о невмешательстве во внутренние дела беспрецедентны.