Дипломатический кризис Турции и Запада разрешится компромиссом

Дипломатический кризис Турции и Запада разрешится компромиссомПослы пообещали уважать законы, и их не вышлют
Президент Турции Реджеп Эрдоган может найти возможность избежать анонсированной им же высылки послов 10 западных стран, среди которых представители США, Германии и Франции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.
По данным собеседников агентства, советники Эрдогана объяснили ему возможные серьезные последствия данного шага для турецкой экономики. 25 октября курс турецкой лиры обновил очередной исторический минимум – она обвалилась до 9,75 лиры за доллар. Это произошло в том числе, как пишет издание, на фоне угрозы высылки западных дипломатов.
25 октября посольства США и Канады в Турции объявили на своих страницах в Twitter о желании уважать турецкие законы, не вмешиваться во внутренние дела страны и действовать исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в окружении президента Турции сообщает, что Эрдоган положительно оценил заявления американской и канадской дипмиссий. По сообщению издания, именно такое заявление может быть воспринято турецкими властями как жест, который снимает необходимость высылки послов.
Ранее, 23 октября, Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата и выслать из страны послов 10 стран, в том числе членов НАТО – США, Франции, Германии, Дании, Канады, Нидерландов и Норвегии, а также Финляндии, Швеции и Новой Зеландии. Это стало ответом на призыв дипмиссий этих стран к Анкаре освободить диссидента и прокурдского правозащитника Османа Кавалу. Тот был арестован в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.
По словам директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрия Рогулева, происходящее лишний раз подтверждает, что для американцев немыслимо потерять Турцию – и как часть НАТО, и как место, где находится их ключевая авиабаза в Инджирлике, и как близкую к Сирии и Ближнему Востоку страну. Очевидно, что анонс высылки дипломатов был понят в США скорее как некий сигнал к тому, что Эрдоган чем-то недоволен, чем как какое-то стремление к углублению раскола между Вашингтоном и Анкарой. Эрдоган в данном случае ответил на давление «старшего союзника» еще большим давлением и, кажется, добился успеха, поскольку заявление посольств США и Канады о невмешательстве во внутренние дела беспрецедентны.
По мнению научного сотрудника сектора Турции Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, поведение Эрдогана – это спланированный политический ход, а турецкий лидер просчитывал последствия заранее. Вскоре турецкому президенту предстоит встреча с американским лидером Джо Байденом, поэтому для коррекции своей позиции Эрдоган может пойти на более миролюбивые шаги. Сейчас для Эрдогана важно улучшить положение Турции и своего политического окружения, так как и экономика страны, и правящий альянс переживают не лучшие времена. Для этого Эрдогану нужно получить расположение президента США, а значит, в ближайшее время он будет использовать более сдержанную риторику, говорит эксперт.