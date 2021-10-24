Высылка западных послов обострит кризис между Турцией и США

Высылка западных послов обострит кризис между Турцией и СШАНо полностью разрушать отношения страны точно не будут
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября заявил, что отдал распоряжение МИДу объявить персонами нон грата и, соответственно, выслать из страны послов 10 стран. Семь посланников представляют страны НАТО: США, Францию, Германию, Данию, Канаду, Нидерланды и Норвегию. С ними могут бы высланы главы представительств Финляндии, Швеции и Новой Зеландии. Дипмиссии этих стран официально призвали власти Турции освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Он был арестован еще в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.
Госдепартамент США пока не делал резких ответных заявлений, отметив лишь, что ждет от МИД Турции «ясности», таким образом оставляя турецким властям пространство для маневра.