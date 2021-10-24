Высылка западных послов обострит кризис между Турцией и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября заявил, что отдал распоряжение МИДу объявить персонами нон грата и, соответственно, выслать из страны послов 10 стран. Семь посланников представляют страны НАТО: США, Францию, Германию, Данию, Канаду, Нидерланды и Норвегию. С ними могут бы высланы главы представительств Финляндии, Швеции и Новой Зеландии. Дипмиссии этих стран официально призвали власти Турции освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Он был арестован еще в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.