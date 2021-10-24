Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Высылка западных послов обострит кризис между Турцией и США

Но полностью разрушать отношения страны точно не будут
Илья Лакстыгал
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил десятку стран в том, что они приютили у себя «убийц, террористов и бандитов» / Adem ALTAN / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября заявил, что отдал распоряжение МИДу объявить персонами нон грата и, соответственно, выслать из страны послов 10 стран. Семь посланников представляют страны НАТО: США, Францию, Германию, Данию, Канаду, Нидерланды и Норвегию. С ними могут бы высланы главы представительств Финляндии, Швеции и Новой Зеландии. Дипмиссии этих стран официально призвали власти Турции освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Он был арестован еще в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.

Госдепартамент США пока не делал резких ответных заявлений, отметив лишь, что ждет от МИД Турции «ясности», таким образом оставляя турецким властям пространство для маневра.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных