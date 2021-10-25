Военный переворот в Судане близок к успеху

Как сообщает Al Jazeera, рано утром был арестован также и ряд других высокопоставленных чиновников – министр промышленности Ибрагим аль-Шейх и губернатор столичного региона Айман Халид. Об этом телеканалу рассказали их родственники. По данным Associated Press, арестованы глава министерства информации Хамза Балул, медиасоветник премьера Мохаммад Салех и пресс-секретарь временного правительства Судана (Суверенного совета) Мохаммед аль-Фики Сулиман. Позже глава состоящего преимущественно из военных Суверенного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение по всей стране и заявил о роспуске и совета, и гражданского правительства. Он также объявил об отстранении губернаторов провинций, заявив, что выборы состоятся в июле 2023 г.