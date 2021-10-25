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Военный переворот в Судане близок к успеху

Смена власти ставит под вопрос перспективы организации в этой стране пункта базирования ВМФ России
Илья Лакстыгал
Путчисты действуют против развернувшейся в Судане «молодежной революции»
/ Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Утром 25 октября военные Судана совершили в столице страны Хартуме вторую за два месяца попытку военного переворота. На этот раз – более близкую к успеху. Как сообщило министерство культуры и информации страны в своем Facebook, заговорщиками арестован суданский премьер-министр Абдулла Хамдук. До этого мятежные силовики осадили дом Хамдука, а затем захватили его и увезли в неизвестном направлении, сообщал базирующийся в Дубае суданский телеканал Al-Hadath.

Как сообщает Al Jazeera, рано утром был арестован также и ряд других высокопоставленных чиновников – министр промышленности Ибрагим аль-Шейх и губернатор столичного региона Айман Халид. Об этом телеканалу рассказали их родственники. По данным Associated Press, арестованы глава министерства информации Хамза Балул, медиасоветник премьера Мохаммад Салех и пресс-секретарь временного правительства Судана (Суверенного совета) Мохаммед аль-Фики Сулиман. Позже глава состоящего преимущественно из военных Суверенного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение по всей стране и заявил о роспуске и совета, и гражданского правительства. Он также объявил об отстранении губернаторов провинций, заявив, что выборы состоятся в июле 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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