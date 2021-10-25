Арестованный премьер-министр Судана призвал людей выйти на улицы

Предыдущая попытка военного переворота произошла в Судане в сентябре этого года. Тогда на мосту, ведущем из Хартумы в Омдурман, появились танки. Заговорщики «пытались взять под контроль здание радио и телевидения» в столице и другие госучреждения. Тем не менее тогда действующему временному правительству удалось взять ситуацию под контроль.