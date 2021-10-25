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Арестованный премьер-министр Судана призвал людей выйти на улицы

Ведомости

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, которого военные сегодня увезли в неизвестном направлении и поместили под домашний арест, призвал граждан выйти на улицы и «защитить свою революцию», говорится в сообщении министерства информации страны в Facebook.

«Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок в письме из своего домашнего ареста просит суданцев поддерживать мир и оккупировать улицы, чтобы защитить свою революцию», — сказано в заявлении.

Из предыдущей публикации министерства следовало, что военные, удерживающие Хамдока, оказывают на него давление и заставляют сделать заявление в поддержку переворота. Точное местонахождение премьер-министра неизвестно, его увезли сегодня утром после штурма дома.

Помимо Хамдока военные в форме без опознавательных знаков задержали еще как минимум пятерых членов правительства, сообщили ранее СМИ. Среди арестованных были министр промышленности Ибрагим Аль-Шейх и министр культуры и информации Хамза Баллул. Кроме того, были задержаны члены Совета суверенитета страны и лидеры политических партий, лояльных правительству.

О том, что жители Судана вышли протестовать на улицы, ранее сообщили арабское издание Asharq и Associated Press. В связи с этим военные перекрыли дороги и улицы. Отмечалось, что в стране не работают интернет и другие сети. 

Предыдущая попытка военного переворота произошла в Судане в сентябре этого года. Тогда на мосту, ведущем из Хартумы в Омдурман, появились танки. Заговорщики «пытались взять под контроль здание радио и телевидения» в столице и другие госучреждения. Тем не менее тогда действующему временному правительству удалось взять ситуацию под контроль.

В апреле 2019 г. в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир, ранее уже объявленный в розыск Международным военным трибуналом по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре.

После свержения Башира действие конституции 2005 г. было прекращено. В течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана. Позднее его заменил Суверенный совет Судана, который управляет страной до назначения нового президента. 

Ранее по теме: СМИ сообщили об аресте премьер-министра Судана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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