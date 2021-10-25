Арестованный премьер-министр Судана призвал людей выйти на улицы
«Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок в письме из своего домашнего ареста просит суданцев поддерживать мир и оккупировать улицы, чтобы защитить свою революцию», — сказано в заявлении.
Из предыдущей публикации министерства следовало, что военные, удерживающие Хамдока, оказывают на него давление и заставляют сделать заявление в поддержку переворота. Точное местонахождение премьер-министра неизвестно, его увезли сегодня утром после штурма дома.
Помимо Хамдока военные в форме без опознавательных знаков задержали еще как минимум пятерых членов правительства, сообщили ранее СМИ. Среди арестованных были министр промышленности Ибрагим Аль-Шейх и министр культуры и информации Хамза Баллул. Кроме того, были задержаны члены Совета суверенитета страны и лидеры политических партий, лояльных правительству.
О том, что жители Судана вышли протестовать на улицы, ранее сообщили арабское издание Asharq и Associated Press. В связи с этим военные перекрыли дороги и улицы. Отмечалось, что в стране не работают интернет и другие сети.
Предыдущая попытка военного переворота произошла в Судане в сентябре этого года. Тогда на мосту, ведущем из Хартумы в Омдурман, появились танки. Заговорщики «пытались взять под контроль здание радио и телевидения» в столице и другие госучреждения. Тем не менее тогда действующему временному правительству удалось взять ситуацию под контроль.
В апреле 2019 г. в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир, ранее уже объявленный в розыск Международным военным трибуналом по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре.
После свержения Башира действие конституции 2005 г. было прекращено. В течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана. Позднее его заменил Суверенный совет Судана, который управляет страной до назначения нового президента.