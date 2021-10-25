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СМИ сообщили об аресте премьер-министра Судана

Ведомости

Вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков сегодня в 3:30 утра по местному времени штурмовали дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и попросили его пройти с ними, не разрешив переодеться. После этого главу кабмина увезли в «неизвестное место», сообщает арабское издание Asharq со ссылкой на директора канцелярии Адама Херика.

Происходящее в стране Херик назвал переворотом. Он рассказал, что вчера Хамдук встретился с главой Суверенного совета Судана Абдель-Фаттахом Аль-Бурханом, а затем — со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом.

«Были согласованы три пункта: определение даты выборов, определение даты передачи председательства в Суверенном совете гражданским лицам и завершение строительства переходных институтов в ноябре», — сказал Херик.

По данным Associated Press, в Судане арестовали минимум пятерых чиновников, среди которых министр промышленности Ибрагим Аль-Шейх и министр культуры и информации Хамза Баллул. Среди других задержанных, по словам корреспондента  Asharq, — члены Совета суверенитета страны и лидеры политических партий, лояльных правительству. Точное число арестованных неизвестно.

На данный момент в Судане отключен интернет и другие внутренние сети, перекрыты мосты и заблокированы улицы. Asharq пишет, что военные перекрыли движение на фоне протестов: люди вышли выразить несогласие с действиями военных.

По данным источников, Аль-Бурхан собирается объявить в стране чрезвычайное положение. Он также приостановит работу над конституционным документом. 

В апреле 2019 г. в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир, ранее уже объявленный в розыск Международным военным трибуналом по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре.

После свержения Башира действие конституции 2005 г. было прекращено. В течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана. Позднее его заменил Суверенный совет Судана, который управляет страной до назначения нового президента. 

Ранее по теме: В Судане произошла попытка военного переворота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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