СМИ сообщили об аресте премьер-министра Судана

Вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков сегодня в 3:30 утра по местному времени штурмовали дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и попросили его пройти с ними, не разрешив переодеться. После этого главу кабмина увезли в «неизвестное место», сообщает арабское издание Asharq со ссылкой на директора канцелярии Адама Херика.