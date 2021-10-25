СМИ сообщили об аресте премьер-министра Судана
Вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков сегодня в 3:30 утра по местному времени штурмовали дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и попросили его пройти с ними, не разрешив переодеться. После этого главу кабмина увезли в «неизвестное место», сообщает арабское издание Asharq со ссылкой на директора канцелярии Адама Херика.
Происходящее в стране Херик назвал переворотом. Он рассказал, что вчера Хамдук встретился с главой Суверенного совета Судана Абдель-Фаттахом Аль-Бурханом, а затем — со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом.
«Были согласованы три пункта: определение даты выборов, определение даты передачи председательства в Суверенном совете гражданским лицам и завершение строительства переходных институтов в ноябре», — сказал Херик.
По данным Associated Press, в Судане арестовали минимум пятерых чиновников, среди которых министр промышленности Ибрагим Аль-Шейх и министр культуры и информации Хамза Баллул. Среди других задержанных, по словам корреспондента Asharq, — члены Совета суверенитета страны и лидеры политических партий, лояльных правительству. Точное число арестованных неизвестно.
На данный момент в Судане отключен интернет и другие внутренние сети, перекрыты мосты и заблокированы улицы. Asharq пишет, что военные перекрыли движение на фоне протестов: люди вышли выразить несогласие с действиями военных.
По данным источников, Аль-Бурхан собирается объявить в стране чрезвычайное положение. Он также приостановит работу над конституционным документом.
В апреле 2019 г. в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир, ранее уже объявленный в розыск Международным военным трибуналом по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре.
После свержения Башира действие конституции 2005 г. было прекращено. В течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана. Позднее его заменил Суверенный совет Судана, который управляет страной до назначения нового президента.