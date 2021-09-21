В Судане произошла попытка военного переворота

По данным телеканалов, сегодня утром на мосту через Нил, ведущем из столицы страны Хартума в расположенный напротив город Омдурман, появились танки одного из подразделений суданской армии. Они расположились также в районе здания парламента. Местное издание Asharq News также сообщило, что заговорщики «пытались взять под контроль здание радио и телевидения» в столице, а также, по данным Al Arabiya, Radio Omdurman в Хартуме и другие учреждения.