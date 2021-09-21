В Судане произошла попытка военного переворота
Группа военных в Судане попыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот, сообщают Al Arabiya и Al Jazeera. Reuters со ссылкой на действующеe временное военное правительство (Суверенный совет) сообщает, что властям удалось взять ситуацию под контроль. AFP со ссылкой на источники подтверждает провал путча.
По данным телеканалов, сегодня утром на мосту через Нил, ведущем из столицы страны Хартума в расположенный напротив город Омдурман, появились танки одного из подразделений суданской армии. Они расположились также в районе здания парламента. Местное издание Asharq News также сообщило, что заговорщики «пытались взять под контроль здание радио и телевидения» в столице, а также, по данным Al Arabiya, Radio Omdurman в Хартуме и другие учреждения.
Член правящего Суверенного совета Мухаммад аль-Факи Сулейман написал в Facebook, что «все под контролем» и «революция (действующее правительство. — Прим. ред) победила», однако все же призвал граждан Судана противодействовать попытке переворота. Государственное телевидение также призвало общественность «противодействовать» путчу, но не предоставило дополнительных подробностей.
Сейчас, как сообщает Al Arabiya, верные правительству офицеры во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии, части которого участвовали в перевороте. Имена заговорщиков не сообщаются.
В апреле 2019 г. в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир, ранее уже объявленный в розыск Международным военным трибуналом по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре.
После свержения Башира действие конституции 2005 г. было прекращено. В течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана. Позднее его заменил Суверенный совет Судана, который управляет страной до назначения нового президента. С 2019 г. в столкновениях только по подтвержденным данным погибли сотни суданцев.