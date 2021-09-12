Судан предложил изменить соглашение по базе ВМФ России

Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России предусматривает, что ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте обеспечения смогут находиться не более четырех российских военных кораблей.