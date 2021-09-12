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Судан предложил изменить соглашение по базе ВМФ России

Ведомости

Власти Судана предложили изменить соглашение о создании в стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В Судане намерены получить от Москвы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет», отмечает агентство. Отмечается, что Россия на это предложение еще не ответила.

Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России предусматривает, что ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте обеспечения смогут находиться не более четырех российских военных кораблей.

В начале июня начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Он уточнял тогда, что документ был подписан бывшим правительством Судана и пока не ратифицирован, что оставляет возможность его пересмотра.

Ранее по теме: Судан обещает пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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