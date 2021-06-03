Судан обещает пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

Судан обещает пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базеЭто может быть вызвано сближением этой страны с США
Власти Судана пересмотрят соглашение с Россией по созданию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море для российского ВМФ. Об этом решении сообщил начальник суданского генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile. «Мы оставляем за собой свободу пересматривать соглашения, следуя своим национальным интересам», – заявил он (цитата по Reuters).
Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. уже после того, как в апреле этого года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Соглашение о создании российского ПМТО было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. После свержения аль-Башира власть в стране перешла в руки временного военного совета, преобразованного позднее в коллективный военно-гражданский орган управления государством. При этом договор с Россией так и не был ратифицирован еще не сформированным временным суданским законодательным органом, и поэтому Хартум, как отметил начальник генштаба, решил его пересмотреть. Полностью возможность военного сотрудничества с Россией аль-Хусейн отвергать не стал, заявив, что «если соглашение выгодно нам и при этом соответствует интересам России, никаких проблем не будет». Он также заявил, что Судан открыт к сотрудничеству с США в военной сфере.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Хартумом по дипломатическим каналам. «Будем с этим вопросом разбираться», – подчеркнул Песков.
Отношения США и Судана начали улучшаться в 2020 г. Вашингтон вычеркнул Судан из списка государств – спонсоров терроризма и отправил в Хартум посла впервые с 1996 г. В ответ Судан пообещал нормализовать отношения с Израилем и сделал это 6 января 2021 г.
Соглашение о создании российского ПМТО (в отличие от базы ПМТО занимается лишь обслуживанием заходящих кораблей) в Судане сроком на 25 лет было подписано в декабре 2020 г. По его условиям Россия получала в безвозмездное пользование часть порта в городе Порт-Судан и прилегающей акватории. Размер российского контингента был ограниченным – не более 300 человек и одновременно четырех кораблей. Информация о том, что Судан приостановил действие этого соглашения, поступала и раньше. Но 29 апреля посольство России в Судане эти сведения опровергло.
По мнению эксперта ИМЭМО РАН Ильи Крамника, потеря базы в Судане может стать серьезным ударом для России, у которой в регионе есть экономические интересы. «Но куда хуже будет, если после потери Судана мы потеряем интерес к региону в целом», – поясняет Крамник, замечая, что пока такой интерес у российских военных сохраняется. При этом вероятность прихода в Судан американцев также существует и конкуренция с ними может быть тяжелой, однако возможности США не стоит переоценивать. По словам эксперта, США могут «перекупить государственные элиты стран по отдельности, но на весь регион у них ресурсов физически не хватит». Среди других возможных точек опоры России в регионе Крамник называет Эритрею и непризнанный Сомалиленд, с обеими странами у Москвы есть связи.