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Судан обещает пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

Это может быть вызвано сближением этой страны с США
Глеб Мишутин
ASHRAF SHAZLY / AFP

Власти Судана пересмотрят соглашение с Россией по созданию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море для российского ВМФ. Об этом решении сообщил начальник суданского генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile. «Мы оставляем за собой свободу пересматривать соглашения, следуя своим национальным интересам», – заявил он (цитата по Reuters).

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. уже после того, как в апреле этого года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Соглашение о создании российского ПМТО было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. После свержения аль-Башира власть в стране перешла в руки временного военного совета, преобразованного позднее в коллективный военно-гражданский орган управления государством. При этом договор с Россией так и не был ратифицирован еще не сформированным временным суданским законодательным органом, и поэтому Хартум, как отметил начальник генштаба, решил его пересмотреть. Полностью возможность военного сотрудничества с Россией аль-Хусейн отвергать не стал, заявив, что «если соглашение выгодно нам и при этом соответствует интересам России, никаких проблем не будет». Он также заявил, что Судан открыт к сотрудничеству с США в военной сфере.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Хартумом по дипломатическим каналам. «Будем с этим вопросом разбираться», – подчеркнул Песков.

Отношения США и Судана начали улучшаться в 2020 г. Вашингтон вычеркнул Судан из списка государств – спонсоров терроризма и отправил в Хартум посла впервые с 1996 г. В ответ Судан пообещал нормализовать отношения с Израилем и сделал это 6 января 2021 г.

Соглашение о создании российского ПМТО (в отличие от базы ПМТО занимается лишь обслуживанием заходящих кораблей) в Судане сроком на 25 лет было подписано в декабре 2020 г. По его условиям Россия получала в безвозмездное пользование часть порта в городе Порт-Судан и прилегающей акватории. Размер российского контингента был ограниченным – не более 300 человек и одновременно четырех кораблей. Информация о том, что Судан приостановил действие этого соглашения, поступала и раньше. Но 29 апреля посольство России в Судане эти сведения опровергло.

По мнению эксперта ИМЭМО РАН Ильи Крамника, потеря базы в Судане может стать серьезным ударом для России, у которой в регионе есть экономические интересы. «Но куда хуже будет, если после потери Судана мы потеряем интерес к региону в целом», – поясняет Крамник, замечая, что пока такой интерес у российских военных сохраняется. При этом вероятность прихода в Судан американцев также существует и конкуренция с ними может быть тяжелой, однако возможности США не стоит переоценивать. По словам эксперта, США могут «перекупить государственные элиты стран по отдельности, но на весь регион у них ресурсов физически не хватит». Среди других возможных точек опоры России в регионе Крамник называет Эритрею и непризнанный Сомалиленд, с обеими странами у Москвы есть связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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