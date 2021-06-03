Судан обещает пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. уже после того, как в апреле этого года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Соглашение о создании российского ПМТО было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. После свержения аль-Башира власть в стране перешла в руки временного военного совета, преобразованного позднее в коллективный военно-гражданский орган управления государством. При этом договор с Россией так и не был ратифицирован еще не сформированным временным суданским законодательным органом, и поэтому Хартум, как отметил начальник генштаба, решил его пересмотреть. Полностью возможность военного сотрудничества с Россией аль-Хусейн отвергать не стал, заявив, что «если соглашение выгодно нам и при этом соответствует интересам России, никаких проблем не будет». Он также заявил, что Судан открыт к сотрудничеству с США в военной сфере.