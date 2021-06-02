Песков прокомментировал заявление Судана по соглашению о базе ВМФ России

Ранее сегодня начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Каким образом Хартум хочет изменить соглашение, аль-Хусейн не объяснил, уточнив лишь, что документ был подписан бывшим парвительством Судана и пока не ратифицирвоан, что оставляет возможность его пересмотра.