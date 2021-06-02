Песков прокомментировал заявление Судана по соглашению о базе ВМФ России
В Кремле ознакомились с информацией о намерении Судана пересмотреть соглашение о базе военно-морского флота России в стране и будут разбираться с ситуацией, заявили журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели эти заявления. У нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал Песков.
Ранее сегодня начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Каким образом Хартум хочет изменить соглашение, аль-Хусейн не объяснил, уточнив лишь, что документ был подписан бывшим парвительством Судана и пока не ратифицирвоан, что оставляет возможность его пересмотра.
О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России было подписано в декабре 2020 г. По его условиям, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей.
Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей.