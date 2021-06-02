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Песков прокомментировал заявление Судана по соглашению о базе ВМФ России

Ведомости

В Кремле ознакомились с информацией о намерении Судана пересмотреть соглашение о базе военно-морского флота России в стране и будут разбираться с ситуацией, заявили журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели эти заявления. У нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал Песков.

Ранее сегодня начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Каким образом Хартум хочет изменить соглашение, аль-Хусейн не объяснил, уточнив лишь, что документ был подписан бывшим парвительством Судана и пока не ратифицирвоан, что оставляет возможность его пересмотра.

Ранее по теме: Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России было подписано в декабре 2020 г. По его условиям, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей.

Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей.

Ранее по теме: Издатель «Ведомостей» и Росконгресс договорились о сотрудничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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