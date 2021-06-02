Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ
Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Осман аль-Хусейн.
«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», — цитирует военнослужащего Судана Urdupoint.
Договор был подписан между бывшим правительством Судана и Россией, но он не был ратифицирован законодательным органом. «Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — пояснил он.
О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России было подписано в декабре 2020 г. По его условиям, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей.
В апреле телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил о приостановке соглашения о создании базы. Однако российское посольство опровергло эту информацию.