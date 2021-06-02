Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России было подписано в декабре 2020 г. По его условиям, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей.