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Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ

Ведомости

Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Осман аль-Хусейн.

«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», — цитирует военнослужащего Судана Urdupoint.

Договор был подписан между бывшим правительством Судана и Россией, но он не был ратифицирован законодательным органом. «Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — пояснил он.

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России было подписано в декабре 2020 г. По его условиям, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей.

В апреле телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил о приостановке соглашения о создании базы. Однако российское посольство опровергло эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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