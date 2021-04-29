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Посольство России опровергло приостановку соглашения о военной базе в Судане

Ведомости

Посольство России в Судане опровергло сообщения арабских СМИ о приостановке соглашения двух стран о создании российской морской базы на территории африканской республики. Ранее о приостановке соглашения сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками». Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что соглашение о создании базы вступает в силу после его ратификации обеими сторонами. «Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — говорится в сообщении.

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в ноябре 2020 г. Согласно проекту соглашения, нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где планировалось создать ПМТО ВМФ России. Соглашение о военном сотрудничестве правительства России и Судана заключили в 2019 г.

Ранее по теме: Судан объявил о приостановке соглашения с Россией о создании морской базы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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