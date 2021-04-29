Посольство России опровергло приостановку соглашения о военной базе в Судане
Посольство России в Судане опровергло сообщения арабских СМИ о приостановке соглашения двух стран о создании российской морской базы на территории африканской республики. Ранее о приостановке соглашения сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
«Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками». Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что соглашение о создании базы вступает в силу после его ратификации обеими сторонами. «Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — говорится в сообщении.
О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в ноябре 2020 г. Согласно проекту соглашения, нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».
Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где планировалось создать ПМТО ВМФ России. Соглашение о военном сотрудничестве правительства России и Судана заключили в 2019 г.