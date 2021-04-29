Посольство России опровергло приостановку соглашения о военной базе в Судане

В посольстве отметили, что соглашение о создании базы вступает в силу после его ратификации обеими сторонами. «Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — говорится в сообщении.