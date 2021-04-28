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Судан объявил о приостановке соглашения с Россией о создании морской базы

Ведомости

Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Судан замораживает соглашение <...>, которое было подписано с прежним режимом <…> Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно проекту соглашения, нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где будет планировалось создать ПМТО ВМФ России. Соглашение о военном сотрудничестве правительства России и Судана заключили в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных