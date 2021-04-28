Судан объявил о приостановке соглашения с Россией о создании морской базы

О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно проекту соглашения, нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».