Судан объявил о приостановке соглашения с Россией о создании морской базы
Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
«Судан замораживает соглашение <...>, которое было подписано с прежним режимом <…> Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
О договоренности создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно проекту соглашения, нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».
Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где будет планировалось создать ПМТО ВМФ России. Соглашение о военном сотрудничестве правительства России и Судана заключили в 2019 г.