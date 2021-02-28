Российский корабль вошел в порт Судана, где сможет базироваться флот РФ

Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где будет создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.