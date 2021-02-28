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Российский корабль вошел в порт Судана, где сможет базироваться флот РФ

Ведомости

Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где будет создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что судно пополнит свои запасы и примет участие в военно-морских учениях «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных