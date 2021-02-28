Российский корабль вошел в порт Судана, где сможет базироваться флот РФ
Российский фрегат «Адмирал Григорович» стал первым российским военным судном, вошедшим в Порт-Судан, где будет создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.
Ожидается, что судно пополнит свои запасы и примет участие в военно-морских учениях «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море.